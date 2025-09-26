Запланована подія 2

Турция покупает более 200 новых пассажирских самолетов

Турция подписала контракт с компанией Boeing на покупку более 200 пассажирских самолетов. Флот Turkish Airlines будет обновлен до 2035 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Объявление о сделке состоялось во время встречи президента США Дональда Трампа с турецким президентом Реджепом-Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Отмечается, что соглашение предусматривает закупку как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов. Планируется, что большинство самолетов будут переданы Turkish Airlines.

В заявлении для Стамбульской фондовой биржи Turkish Airlines сообщила о решении приобрести у Boeing 75 моделей B787-9 и B787-10. Поставки этих   самолетов   запланированы на период с 2029 по 2034 годы.

Также продолжаются переговоры с Rolls-Royce и GE Aerospace по поводу двигателей для самолетов и их технического обслуживания.

Кроме того, Turkish Airlines завершила переговоры по приобретению еще 150 самолетов – 100 твердых заказов и 50 опционных на модели 737-8/10 MAX. Заказы на самолеты 737-8/10 MAX будут размещены при условии успешных переговоров с производителем двигателей CFM International.

Известно, что первые 100 самолетов будут доставлены с 2028 года, а остальные — по условиям опционов, которые могут быть реализованы в будущем в зависимости от рыночных условий и потребностей флота.

Этот шаг является частью стратегии Турции по модернизации национального авиапарка и укреплению позиций на международном рынке авиационных перевозок.  

Заметим, что Тurkish Airlines управляют одной из самых больших в мире сетей полетов.

Напомним, во время визита Трампа в Катар авиакомпания Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов у американской компании Boeing на сумму $200 млрд.

Светлана Манько