Туреччина купує понад 200 нових пасажирських літаків Boeing

Туреччина підписала контракт з компанією Boeing на купівлю понад 200 пасажирських літаків. Флот Turkish Airlines буде оновлено до 2035 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Оголошення про угоду відбулося під час зустрічі президента США Дональда Трампа з турецьким президентом Реджепом-Таїпом Ердоганом в Білому домі.

Зазначається, що угода передбачає закупівлю як вузькофюзеляжних, так і широкофюзеляжних літаків. Планується, що більшість літаків буде передано Turkish Airlines.

У заяві для Стамбульської фондової біржі Turkish Airlines повідомила про рішення придбати у Boeing 75 моделей B787-9 та B787-10. Поставки цих літаків заплановані на період з 2029 до 2034 року.

Також тривають переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо двигунів для літаків та їхнього технічного обслуговування.

Крім того, Turkish Airlines завершила переговори щодо придбання ще 150 літаків - 100 твердих замовлень та 50 опціонних на моделі 737-8/10 MAX. Замовлення на літаки 737-8/10 MAX будуть розміщені за умови успішних переговорів з виробником двигунів CFM International.

Наразі відомо, що перші 100 літаків будуть доставлені з 2028 року, а решта — за умовами опціонів, які можуть бути реалізовані в майбутньому залежно від ринкових умов та потреб флоту.

Цей крок є частиною стратегії Туреччини з модернізації національного авіапарку та зміцнення позицій на міжнародному ринку авіаційних перевезень.

Зауважимо, що Тurkish Airlines керують однією з найбільших у світі мереж польотів.

Нагадаємо, під час візиту Трампа до Катару авіакомпанія Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у американської компанії Boeing на суму $200 млрд.