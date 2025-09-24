ШІ для армії: Boeing і Palantir запускають нове стратегічне партнерство

Американський виробник авіаційної та космічної техніки Boeing та американська компанія з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir Technologies оголосили про нову співпрацю з інтеграції систем штучного інтелекту в діяльність підрозділу Boeing Defense, Space & Security (BDS).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Investing.com.

У межах партнерства буде впроваджено платформу Palantir Foundry для уніфікації аналітики даних на оборонних виробничих потужностях Boeing, де виготовляють військові літаки, гелікоптери, супутники, космічні апарати, ракети та озброєння більш ніж на десятку великих виробничих ліній.

"Palantir є на передовій, коли йдеться про використання штучного інтелекту для пришвидшення доставки критично важливих продуктів, послуг і можливостей у руки військових операторів", — заявив Стів Паркер, генеральний директор BDS, під час щорічної конференції Air, Space & Cyber Conference.

Співпраця також передбачає надання Palantir експертизи у сфері ШІ в низці нерозкритих секретних та комерційних проєктів, спрямованих на підтримку чутливих військових місій.

Майк Галлахер, керівник оборонного напряму Palantir, зазначив, що партнерство має на меті "прискорити виробництво та інновації", аби впровадити технології у нинішні та наступні покоління оборонних програм.

Boeing Defense, Space & Security є підрозділом Boeing, який займається виробництвом та обслуговуванням аерокосмічної техніки для клієнтів у понад 150 країнах.

Фінансові умови партнерства компаній не розкриваються.

Угоди Palantir та кращі перспективи для її акцій

В інших нещодавніх новинах Palantir повідомила про значне партнерство з Міністерством оборони Великої Британії, що стало її першим мільярдним контрактом за межами США. Ця п’ятирічна угода, вартістю до £750 млн, передбачає використання британськими збройними силами технології Palantir для виявлення цілей на полі бою у майбутніх конфліктах.

Окрім того, Palantir уклала партнерство з британською оборонною технологічною компанією Hadean для розгортання симуляцій штучного інтелекту на полі бою та платформ командування і управління на основі програмного забезпечення Palantir Foundry для Міністерства оборони Великої Британії.

Щодо аналітичної активності, BofA Securities підвищила цільову ціну для акцій Palantir до $215 з $180, зберігаючи рейтинг Buy завдяки сильнішим прогнозам зростання в різних застосуваннях. Водночас Mizuho та UBS підтвердили свої Neutral-рейтинги з цільовою ціною $165. Позиція Mizuho ґрунтується на демонстрації продукту Palantir Ontology та пов’язаних інструментів ШІ, тоді як оцінка UBS базується на аналізі попиту, що випливає з обговорень із клієнтами та партнерами Palantir.

Ці події відображають стійкий інтерес і стратегічні кроки у розвитку Palantir Technologies.