Мільйони пацієнтів у Британії отримають швидшу діагностику: уряд готує безпрецедентні випробування ШІ

Мільйони пацієнтів у Великій Британії зможуть отримувати швидший діагноз та лікування завдяки новій хмарній платформі для випробування інструментів штучного інтелекту. Система, що розробляється Державною системою охорони здоровʼя (NHS) із фінансуванням у £6 млн (приблизно $8 млн), дозволить лікарням по всій країні тестувати ШІ у безпрецедентному масштабі, прискорюючи раннє виявлення серйозних захворювань, зокрема раку.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення британського уряду.

Цей крок дозволить скоротити час на запуск багаторівневих випробувань ШІ після отримання схвалення, сприятиме революції в догляді за пацієнтами та заощадить мільйони. Крім того, реалізуючи Plan for Change (План змін), це підтримає перехід від аналогової до цифрової системи охорони здоров’я, водночас стимулюючи важливі інвестиції та підтверджуючи позицію Великої Британії як технологічної наддержави.

Мільйони пацієнтів зможуть отримати швидшу діагностику та лікування, оскільки новаторські інструменти штучного інтелекту випробовуватимуться у безпрецедентному масштабі в службах скринінгу NHS завдяки революційній новій хмарній системі.

Нова дослідницька платформа для скринінгу на основі ШІ під назвою AIR-SP дозволить лікарням по всій країні брати участь у випробуваннях ШІ в скринінгу для прискорення діагностики. Вона надасть персоналу NHS доступ до революційних інструментів ШІ для аналізу зображень скринінгу та виявлення відхилень, зокрема можливих ознак раку.

Наразі NHS бракує цифрових інструментів, щоб швидко, безпечно та масштабно застосовувати ШІ у скринінгу — 90% інструментів ШІ залишаються на стадії пілотних проєктів через залежність від тимчасових IT-рішень.

Нова загальнонаціональна хмара NHS збиратиме кілька інструментів ШІ в єдиному середовищі із захищеними з’єднаннями. Це суттєво скоротить час і витрати, пов’язані з проведенням досліджень ШІ, у рамках Plan for Change, що переводить службу охорони здоров’я від аналогових до цифрових технологій.

Хмарна платформа NHS відкриє шлях до масштабного застосування ШІ

Вес Стрітінг, державний секретар охорони здоров’я та соціального забезпечення, заявив: "Революція ШІ вже тут, і ми надаємо персоналу найсучасніші технології, щоб пацієнти отримували швидший і якісніший догляд. Коли наші провідні у світі науковці розробляють нові життєво необхідні інструменти ШІ, ця нова хмарна платформа дозволить застосовувати їх у клінічних випробуваннях по всій країні — щоб персонал міг швидше лікувати пацієнтів завдяки передовим технологіям".

За його словами, такими кроками уряд відновлює позицію Великої Британії як технологічної наддержави. "Залучаючи інвестиції та стимулюючи економічне зростання, ми будуємо NHS, гідний XXI століття", – додав він.

Нова платформа, будівництво якої триватиме приблизно два роки, означає, що у майбутньому футуристичні інструменти можна буде тестувати та випробовувати одночасно в будь-якому закладі NHS, з перспективою їхнього впровадження на передову, якщо їхню ефективність буде доведено.

Спершу вона буде використана для підтримки майже 700 000 жінок по всій країні, які беруть участь в історичному дослідженні, профінансованому Національним інститутом досліджень охорони здоров’я та догляду (NIHR), щоб виявляти зміни у тканинах грудей, що можуть свідчити про рак, і направляти їх на додаткові обстеження у разі потреби.

Будівництво цифрової платформи фінансується NIHR і очікується, що для дослідницьких цілей вона буде запущена у 2027 році.

Доктор Кевін Данбар, заступник директора з питань громадського здоров’я, вакцинації та скринінгу NHS, сказав, що ця інноваційна хмарна платформа значно прискорить дослідження застосування ШІ для посилення важливих програм скринінгу NHS.

"Завдяки залученню пацієнтів по всій країні до ключових випробувань ШІ у найближчі роки, вона поєднає передові технології з клінічним досвідом для покращення догляду за пацієнтами та продуктивності NHS", – наголосив він.

Водночас професор Люсі Чаппелл, головна наукова радниця Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення (DHSC) і генеральна директорка NIHR, зазначила: "Щоб розкрити потенціал ШІ в охороні здоров’я, нам потрібна цифрова інфраструктура, яка дозволяє дослідникам швидко та масштабно оцінювати ці інструменти у реальних умовах NHS. Єдина дослідницька платформа на основі ШІ допоможе зрозуміти, як ШІ може безпечно й ефективно покращувати догляд за пацієнтами, водночас скорочуючи час запуску досліджень і знижуючи витрати".

Велика Британія з міцнює позиції технологічної держави

Уряд уже активно використовує штучний інтелект та інноваційні технології для трансформації догляду за пацієнтами. Клініцистам надають інструменти ШІ, які автоматизують бюрократію та ведення записів, звільняючи час персоналу для кращого догляду за пацієнтами.

Також розробляється перша у світі система раннього попередження на основі ШІ, яка автоматично визначатиме проблеми безпеки в NHS, і вже скорочено бюрократичні бар’єри, щоб пацієнти NHS стали першими в Європі, хто отримає доступ до нового неінвазивного лікування раку печінки.

Крім того, уряд впровадив новаторські технології, щоб мільйони пацієнтів із підозрою на рак могли отримувати діагноз швидше.