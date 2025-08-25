У британському місті ШІ підказуватиме, коли літні люди мають переходити під опіку – все через брак коштів

Міська рада британського Дербі, що перебуває у складному фінансовому становищі, звернулася до штучного інтелекту, аби допомогти визначати, коли літні люди мають переходити під опіку. Причина — влада намагається покрити дефіцит бюджету у £4 млн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал The Daily Mail.

Рада створила алгоритм, який аналізує дані служби соціального захисту дорослих та пропонує варіанти догляду.

Потім людина має підтвердити рекомендації або внести необхідні корективи. Водночас очікується, що рекомендації на основі ШІ включатимуть також рішення щодо перегляду наданого догляду, заявок на підтримуване проживання, розміщення у відповідних закладах і видачу "блакитних бейджів" для водіїв з інвалідністю.

Однак благодійні організації застерігають від покладання на ШІ у таких питаннях, оскільки ті, хто потребує цих послуг, є одними з найбільш вразливих.

Денніс Рід, директор кампанії Silver Voices, сказав The Telegraph: "Ми вже біжимо, перш ніж навчилися ходити з ШІ, і літні та вразливі люди стають випробувальним майданчиком без жодних запобіжників. Бот оцінює потреби у догляді — що далі?"

А Каролайн Абрахамс, директорка благодійної організації Age UK, закликала до обережності у використанні ШІ: "ШІ вже з нами — і, якщо його застосовувати правильно, з часом він повинен принести користь нам усім, а також допомогти перевантаженим державним органам працювати в межах обмежених бюджетів. Втім, це все ще дуже рання стадія розвитку цієї технології, тому, хоча ми не повинні боятися її — і дійсно маємо прийняти, — ми все ще з’ясовуємо, що саме вона робить добре, а що — ні".

Міська рада Дербі нині працює на виснаженні після багаторічних скорочень бюджету — цього фінансового року прогнозується перевитрата у £4 млн.

Служби з догляду за дорослими раніше отримали оцінку "потребують покращення" від Комісії з якості догляду (CQC), і чиновники звернулися до штучного інтелекту, оскільки нестача коштів не дозволила профінансувати збільшення штату.

За повідомленнями, влада прагне зекономити £6 млн лише у сфері послуг для дорослих завдяки застосуванню ШІ — такі дані наводять документи, отримані через запити на доступ до інформації.

Радник Хардіял Дхіндса заявив, що Дербі застосовує "масштабні цифрові інновації на основі ШІ у межах усієї ради", аби впоратися зі скороченням фінансування від уряду.

"Ми обрали комплексний підхід — від коріння до сердець і розумів — для впровадження інноваційних ШІ-рішень на виклики, з якими стикаються місцеві органи влади", — сказав він.