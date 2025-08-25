В британском городе ИИ будет подсказывать, когда пожилые люди должны переходить под опеку – все из-за нехватки средств

Находящийся в сложном финансовом положении городской совет британского Дерби обратился к искусственному интеллекту, чтобы помочь определять, когда пожилые люди должны переходить под опеку. Причина — власти пытаются покрыть дефицит бюджета в £4 млн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал The Daily Mail.

Совет создал алгоритм, который анализирует данные службы социальной защиты взрослых и предлагает варианты ухода.

Затем человек должен подтвердить рекомендации или внести необходимые коррективы. В то же время, ожидается, что рекомендации на основе ИИ будут включать также решения по пересмотру предоставленного ухода, заявок на поддерживаемое проживание, размещение в соответствующих заведениях и выдачу "голубых бейджей" для водителей с инвалидностью.

Однако благотворительные организации предостерегают от возложения на ИИ в таких вопросах, поскольку нуждающиеся в этих услугах являются одними из наиболее уязвимых.

Деннис Рид, директор кампании Silver Voices, сказал The Telegraph: "Мы уже бежим, прежде чем научились ходить с ИИ, и пожилые и уязвимые люди становятся испытательной площадкой без предохранителей. Бот оценивает потребности в уходе - что дальше?"

А Каролайн Абрахамс, директор благотворительной организации Age UK, призвала к осторожности в использовании ИИ: "ИИ уже с нами — и, если его применять правильно, со временем он должен принести пользу нам всем, а также помочь перегруженным государственным органам работать в пределах ограниченных бюджетов. Впрочем, это все еще очень ранняя стадия развития этой технологии, поэтому, хотя мы не должны выясняем, что именно она делает хорошо, а что нет».

Городской совет Дерби сейчас работает на истощении после многолетних сокращений бюджета — в этом финансовом году прогнозируется перерасход £4 млн.

Службы по уходу за взрослыми ранее получили оценку "требующих улучшения" от Комиссии по качеству ухода (CQC), и чиновники обратились к искусственному интеллекту, поскольку нехватка средств не позволила профинансировать увеличение штата.

По сообщениям, власти стремятся сэкономить £6 млн только в сфере услуг для взрослых благодаря применению ИИ — такие данные приводят документы, полученные через запросы на доступ к информации.

Советник Хардиал Дхиндса заявил, что Дерби применяет "масштабные цифровые инновации на основе ИИ в рамках всего совета", чтобы справиться с сокращением финансирования от правительства.

"Мы избрали комплексный подход - от корней к сердцам и пониманиям - для внедрения инновационных ИИ-решений на вызовы, с которыми сталкиваются местные органы власти", - сказал он.