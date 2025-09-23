Миллионы пациентов в Британии получат более быструю диагностику: правительство готовит беспрецедентные испытания ИИ

Миллионы пациентов в Великобритании смогут получать более быстрый диагноз и лечение благодаря новой облачной платформе для испытания инструментов искусственного интеллекта. Система, разрабатываемая Государственной системой здравоохранения (NHS) с финансированием в £6 млн (приблизительно $8 млн), позволит больницам по всей стране тестировать ИИ в беспрецедентном масштабе, ускоряя раннее выявление серьезных заболеваний, в частности рака.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение британского правительства.

Этот шаг позволит сократить время на запуск многоуровневых испытаний ИИ после получения одобрения, будет способствовать революции в уходе за пациентами и сэкономит миллионы. Кроме того, реализуя Plan for Change (План изменений) , это поддержит переход от аналоговой к цифровой системе здравоохранения, одновременно стимулируя важные инвестиции и подтверждая позицию Великобритании как технологической сверхдержавы.

Новая исследовательская платформа для скрининга на основе ИИ под названием AIR-SP позволит больницам по всей стране участвовать в испытаниях ИИ в скрининге для ускорения диагностики. Она предоставит персоналу NHS доступ к революционным инструментам ИИ для анализа изображений скрининга и выявления отклонений, включая возможные признаки рака.

В настоящее время NHS не хватает цифровых инструментов, чтобы быстро, безопасно и масштабно применять ИИ в скрининге — 90% ИИ остаются на стадии пилотных проектов из-за зависимости от временных IT-решений.

Новое общенациональное облако NHS будет собирать несколько инструментов ИИ в единой среде с защищенными соединениями. Это существенно сократит время и затраты, связанные с проведением исследований ИИ, в рамках Plan for Change, переводящей службу здравоохранения от аналоговых к цифровым технологиям.

Облачная платформа NHS откроет путь к масштабному применению ИИ

Вес Стритинг, государственный секретарь здравоохранения и социального обеспечения, заявил: "Революция ИИ уже здесь, и мы предоставляем персоналу самые современные технологии, чтобы пациенты получали более быстрый и качественный уход. Когда наши ведущие в мире ученые разрабатывают новые жизненно необходимые инструменты ИИ, эта новая облачная платформа позволит применять их в клинических испытаниях по всей стране - чтобы персонал мог быстрее лечить пациентов благодаря передовым технологиям".

По его словам, такими шагами правительство восстанавливает позицию Великобритании как технологической сверхдержавы. "Привлекая инвестиции и стимулируя экономический рост, мы строим NHS, достойную XXI века", - добавил он.

Новая платформа, строительство которой продлится около двух лет, означает, что в будущем футуристические инструменты можно будет тестировать и испытывать одновременно в любом заведении NHS, с перспективой их внедрения на передовую, если их эффективность будет доказана.

Сначала она будет использована для поддержки почти 700 000 женщин по всей стране, участвующих в историческом исследовании, профинансированном Национальным институтом исследований здравоохранения и ухода (NIHR), чтобы выявлять изменения в тканях груди, которые могут свидетельствовать о раке, и направлять их на дополнительные обследования в случае необходимости.

Строительство цифровой платформы финансируется NIHR и ожидается, что для исследовательских целей она будет запущена в 2027 году.

Доктор Кевин Данбар, заместитель директора по вопросам общественного здоровья, вакцинации и скрининга NHS, сказал, что эта инновационная облачная платформа значительно ускорит исследование применения ИИ для усиления важных программ скрининга NHS.

"Благодаря привлечению пациентов по всей стране к ключевым испытаниям ИИ в ближайшие годы, она объединит передовые технологии с клиническим опытом для улучшения ухода за пациентами и производительности NHS", - подчеркнул он.

В то же время профессор Люси Чаппелл, главный научный советник Министерства здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) и генеральный директор NIHR, отметила: "Чтобы раскрыть потенциал ИИ в здравоохранении, нам нужна цифровая инфраструктура, которая позволяет исследователям быстро и масштабно оценивать эти инструменты на основе инструкций. понять, как ИИ может безопасно и эффективно улучшать уход за пациентами, одновременно сокращая время запуска исследований и снижая издержки”.

Великобритания укрепляет позиции технологического государства

Правительство активно использует искусственный интеллект и инновационные технологии для трансформации ухода за пациентами. Клиницисты предоставляют инструменты ИИ, которые автоматизируют бюрократию и ведение записей, освобождая время персонала для лучшего ухода за пациентами.

Также разрабатывается первая в мире система раннего предупреждения на основе ИИ, которая будет автоматически определять проблемы безопасности в NHS, и уже сокращены бюрократические барьеры, чтобы пациенты NHS стали первыми в Европе, кто получит доступ к новому неинвазивному лечению рака печени.

Кроме того, правительство внедрило новаторские технологии, чтобы миллионы пациентов с подозрением на рак могли получать диагноз быстрее.