ИИ для армии: Boeing и Palantir запускают новое стратегическое партнерство

Американский производитель авиационной и космической техники Boeing и американская компания по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies объявили о сотрудничестве по интеграции систем искусственного интеллекта в деятельность подразделения Boeing Defense, Space & Security (BDS).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Investing.com.

В рамках партнерства будет внедрена платформа Palantir Foundry для унификации аналитики данных на оборонных производственных мощностях Boeing, где производятся военные самолеты, вертолеты, спутники, космические аппараты, ракеты и вооружение более чем на десятке крупных производственных линий.

"Palantir есть на передовой, когда речь идет об использовании искусственного интеллекта для ускорения доставки критически важных продуктов, услуг и возможностей в руки военных операторов" , - заявил Стив Паркер, генеральный директор BDS, на ежегодной конференции Air, Space & Cyber Conference.

Сотрудничество также предусматривает предоставление Palantir экспертизы в сфере ИИ в ряде нераскрытых секретных и коммерческих проектов, направленных на поддержание чувствительных военных миссий.

Майк Галлахер, руководитель оборонного направления Palantir, отметил, что партнерство преследует цель "ускорить производство и инновации" , чтобы внедрить технологии в нынешние и последующие поколения оборонных программ.

Boeing Defense, Space & Security является подразделением Boeing, которое занимается производством и обслуживанием аэрокосмической техники для клиентов более чем в 150 странах.

Финансовые условия партнерства компаний не раскрываются.

Сделки Palantir и лучшие перспективы для ее акций

В других недавних новостях Palantir сообщила о значительном партнерстве с Министерством обороны Великобритании, ставшим ее первым миллиардным контрактом за пределами США. Это пятилетнее соглашение стоимостью до £750 млн предполагает использование британскими вооруженными силами технологии Palantir для выявления целей на поле боя в будущих конфликтах.

Кроме того, Palantir заключила партнерство с британской оборонной технологической компанией Hadean для развертывания симуляций искусственного интеллекта на поле боя и платформ командования и управления на основе программного обеспечения Palantir Foundry для Министерства обороны Великобритании.

Что касается аналитической активности, BofA Securities повысила целевую цену для акций Palantir до $215 с $180, сохраняя рейтинг Buy благодаря более сильным прогнозам роста в различных приложениях. В то же время Mizuho и UBS подтвердили свои Neutral-рейтинги с целевой ценой $165. Позиция Mizuho основывается на демонстрации продукта Palantir Ontology и связанных инструментов ИИ, тогда как оценка UBS базируется на анализе спроса, вытекающем из обсуждений с клиентами и партнерами Palantir.

Эти события отражают устойчивый интерес и стратегические шаги в развитии Palantir Technologies.