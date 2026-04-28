Boeing створив нового вантажного гіганта: літак на 118 тонн змінює економіку перевезень

Boeing представив перший вантажний літак нового покоління 777-8F, який може перевозити до 118 тонн і виконувати далекомагістральні рейси з меншою кількістю зупинок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Boeing на своїй сторінці в X.

Модель є частиною програми 777X і має стати новим стандартом для далекомагістральних перевезень вантажів. Літак здатен перевозити до 118 тонн із дальністю польоту близько 8,1 тис. км, що дозволяє авіакомпаніям виконувати рейси з меншою кількістю технічних посадок.

За рахунок нових двигунів GE9X, композитних крил і покращеної аеродинаміки 777-8F має бути економічнішим за попередні моделі. Це критично для ринку вантажних перевезень, де паливні витрати залишаються ключовим фактором собівартості.

Фактично новий літак може замінити частину старих чотиримоторних вантажних бортів, таких як 747-400F, зберігаючи схожу вантажопідйомність, але з нижчими витратами на експлуатацію.

Поява 777-8F відбувається на тлі зростання глобального попиту на вантажні авіаперевезення, який підтримується розвитком e-commerce та перебудовою логістичних ланцюгів.

Водночас конкуренція у сегменті посилюється: Китай активно інвестує у власні вантажні літаки та безпілотні рішення, намагаючись зайняти частину ринку.

Перший політ 777-8F стане наступним ключовим етапом перед початком льотних випробувань і подальшою сертифікацією літака.

Нагадаємо, що Boeing нарощує виробництво та щотижня наймає до 140 нових працівників, щоб підтримати випуск нових моделей літаків і компенсувати дефіцит кадрів.