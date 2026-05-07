Rheinmetall и поставщик ракет для Украины запускают производство дальнобойного оружия

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с голландским стартапом Destinus, уже поставляющим крылатые ракеты Украине, начинает производство оружия глубокого удара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Это решение явилось ответом Европы на изменение оборонной политики США и необходимость самостоятельно сдерживать российскую агрессию.

Ракеты вместо американских "Томагавков"

Совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems планирует выпустить первые образцы вооружения уже в конце 2026 или начале 2027 года. Приоритетом станет производство крылатых ракет и баллистической ракетной артиллерии.

Толчком к ускорению проекта стал "разворот на 180 градусов" в политике Вашингтона.

После того, как президент США Дональд Трамп упразднил планы администрации Байдена по развертыванию в Германии ракет Tomahawk, Берлин и другие европейские столицы оказались перед необходимостью срочно создавать собственные мощности для высокоточных ударов.

Что известно о новом оружии?

Основой для новых разработок стала система Ruta Block 2 от Destinus, недавно прошедшая успешные испытания.

от 700 км. Опыт: Destinus уже поставляет крылатые ракеты Украине, поэтому компания официально внесена минобороны РФ в список потенциальных целей.

Для Rheinmetall это исторический шаг — компания, известная своими танками и артиллерией, впервые выходит на рынок крылатых ракет, где доминировал ранее паневропейский гигант MBDA.

Рост оборонных расходов в Европе позволил Rheinmetall продемонстрировать впечатляющие финансовые результаты за квартал.

Портфель заказов компании достиг рекордных 73 млрд евро по сравнению с 56 млрд евро год назад. Это включает 5,5 млрд евро от ее нового военно-морского подразделения после завершения текущего года приобретения базирующейся в Бремене судостроительной верфи Naval Vessels Lürssen.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов. Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.