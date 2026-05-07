Rheinmetall та постачальник ракет для України запускають виробництво далекобійної зброї

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з голландським стартапом Destinus, що вже постачає крилаті ракети Україні, розпочинає виробництво зброї глибокого удару.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Це рішення стало відповіддю Європи на зміну оборонної політики США та необхідність самостійно стримувати російську агресію.

Ракети замість американських "Томагавків"

Спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems планує випустити перші зразки озброєння вже наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Пріоритетом стане виробництво крилатих ракет та балістичної ракетної артилерії.

Поштовхом для прискорення проєкту став "розворот на 180 градусів" у політиці Вашингтона.

Після того, як президент США Дональд Трамп скасував плани адміністрації Байдена щодо розгортання в Німеччині ракет Tomahawk, Берлін та інші європейські столиці опинилися перед необхідністю терміново створювати власні потужності для високоточних ударів.

Що відомо про нову зброю?

Основою для нових розробок стала система Ruta Block 2 від Destinus, яка нещодавно пройшла успішні випробування.

від 700 км. Досвід: Destinus вже постачає крилаті ракети Україні, через що компанія офіційно внесена міноборони РФ до списку потенційних цілей.

Для Rheinmetall це історичний крок — компанія, відома своїми танками та артилерією, вперше виходить на ринок крилатих ракет, де раніше домінував панєвропейський гігант MBDA.

Зростання оборонних витрат у Європі дозволило Rheinmetall продемонструвати вражаючі фінансові результати за квартал.

Портфель замовлень компанії досяг рекордних 73 млрд євро, порівняно з 56 млрд євро рік тому. Це включає 5,5 млрд євро від її нового військово-морського підрозділу після завершення цього року придбання суднобудівної верфі Naval Vessels Lürssen, що базується в Бремені.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків. Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.