Вміщує чотири бомби або дві ракети: Boeing оновив бойовий безпілотник Ghost Bat

Американський гігант Boeing суттєво модернізував свій безпілотний бойовий літак MQ-28 Ghost Bat. Оновлений дрон тепер здатний нести озброєння всередині, літати на більшу відстань та доставляти збільшене корисне навантаження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Bloomberg.

Безпілотний бойовий літак MQ-28 Ghost Bat компанії Boeing був модернізований для перевезення зброї всередині, польотів на більші відстані та доставки більшого корисного навантаження.

Компанія співпрацює з Rheinmetall AG та іншими німецькими партнерами для інтеграції місцевих систем і сподівається отримати німецькі замовлення.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив сподівання на швидкий перехід до фінальної стадії перемовин. За його словами, якщо Берлін прагне отримати літаки у 2029 році, підписання контракту має відбутися вже наступного року.

Джерела повідомляють, що німецький парламент може схвалити закупівлю не пізніше наступного року. Водночас оборонне відомство Німеччини розглядає можливість паралельного укладання контракту з Helsing на безпілотник CA-1 Europa задля диверсифікації варіантів.

Технічні переваги MQ-28 Ghost Bat

Директор глобальної програми Ghost Bat у Boeing Глен Фергюсон повідомив, що площа крила літака зросла на 25%. Це дозволяє транспортувати близько 2000 фунтів додаткового корисного навантаження.

Оновлений внутрішній відсік озброєння тепер вміщує чотири бомби малого діаметра або дві ракети класу "повітря-повітря" Raytheon AMRAAM. Очікується, що розроблений Boeing Australia літак надійде на озброєння Королівських ВПС Австралії у 2028 році.

Віцепрезидент і керуючий директор Boeing Defense Australia Емі Ліст зазначила, що початковий етап виробництва розгорнуть в Австралії, проте згодом його перенесуть до Німеччини для забезпечення суверенного потенціалу країни. Німецькі партнери почнуть постачати та інтегрувати компоненти з самого початку проєкту.

Хоча точна ціна модернізованого MQ-28 Ghost Bat не розголошується, військові безпілотники такого класу коштують десятки мільйонів доларів. Для порівняння, значно простіший ударний дрон MQ-9 Reaper із гвинтовим двигуном оцінюється приблизно у 30 мільйонів доларів.

Спільні бойові літаки нового покоління розглядаються військовими аналітиками як ключова можливість майбутнього. Вони здатні суттєво посилити потужність пілотованих винищувачів, розширити дальність дії радарів і датчиків та нести додаткове озброєння.

Такі безпілотники дозволяють виконувати надскладні та ризиковані місії без загрози для життя пілотів. Проте у Boeing наголошують, що називати ці апарати дешевими розхідними матеріалами некоректно. Втрата подібного дрона є чутливою, але, на відміну від втрати винищувача п'ятого покоління на кшталт F-35, вона не змусить командування кардинально змінювати хід військової операції.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з голландським стартапом Destinus, що вже постачає крилаті ракети Україні, розпочинає виробництво зброї глибокого удару. Спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems планує випустити перші зразки озброєння вже наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Пріоритетом стане виробництво крилатих ракет та балістичної ракетної артилерії.