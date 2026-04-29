Где бизнесу выгоднее брать кредиты на солнечные панели

Украинский бизнес все активнее инвестирует в собственную энергетическую независимость / Freepik

После нескольких лет энергетического террора со стороны россиян украинский бизнес все активнее инвестирует в собственную энергетическую независимость. Только за последние почти два года украинские банки в рамках совместного меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры предоставили более трех с половиной тысяч энергокредитов бизнесу на 38,6 млрд грн и более 16 тысяч — населению на 2,9 млрд грн.

Банки приобщились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,517 ГВт. Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на строительство СЭС, газовых, гидро-, био- и ветровых установок.

Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретение инверторов и аккумуляторов и т.п.), теплоснабжения, модернизации теплооборудования. Мощность по этим проектам составляет 631 МВт.

Банковский сектор сформировал для финансирования энергетической независимости украинского бизнеса отдельный рынок. В нем есть несколько моделей финансирования: государственная программа "5-7-9%", собственные банковские энергокредиты, партнерские программы с поставщиками оборудования, а также программы с международными гарантиями, кэшбеком и грантами.

Где бизнесу выгоднее брать такие кредиты — исследовало Delo.ua.

Базовый продукт рынка – кредиты на генераторы под 0%

Самым простым и массовым сегментом остаются кредиты на генераторы. Именно этот инструмент стал для многих компаний первой точкой входа в энергокредитование.

Как объясняет директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга, в рамках такой программы бизнес может получить до 10 млн грн сроком до 3 лет на приобретение генераторов разных типов — газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых. Для предприятий с годовым доходом в эквивалент 50 млн евро действует компенсационная ставка 0% годовых, собственный взнос составляет от 20%, а единовременная комиссия — 1,5%.

Кредитование под 0% годовых стало возможным за счет того, що государство полностью компенсирует процентную ставку.

Сходные параметры называют и в других банках. В частности:

Укрэксимбанк для среднего бизнеса финансирует генераторы и другие генерационные установки на сумму до 10 млн грн, сроком до 36 месяцев, также под 0% годовых в рамках программы "5-7-9%", с собственным взносом от 20%. Дополнительно банк допускает отсрочку погашения основной суммы долга до 12 месяцев, а залогом может выступать приобретенное оборудование.

Ощадбанк отдельно выделяет направление со ставкой 0% для газотурбинных и биогазовых установок: до 10 млн грн на срок до 3 лет. Этот продукт доступен для ФОП и юридических лиц из сегмента микро-, малого и среднего бизнеса и распространяется именно на генерационное оборудование, обеспечивающее автономность.

UGB (Укргазбанк) также кредитует генерационные установки и классические генераторы в пределах 5-7-9% на сумму до 10 млн грн, сроком до 3 лет, со ставкой от 0% годовых. Отдельное практическое преимущество: сумма до 1 млн грн может предоставляться без залога.

Фактически именно этот сегмент стал наиболее стандартизированным: рынок уже выработал достаточно понятный формат — небольшая сумма, короткий срок, льготная или нулевая ставка, собственный взнос от 20%.

Большие инвестиционные проекты

Как только бизнес переходит от генератора как резервного решения к системной модернизации, правила меняются. Речь уже идет о кредитах на: солнечные электростанции для собственного потребления; наземные или кровельные СЭС; системы накопления энергии; когенерационные установки; газопоршневые станции; биогазовые решения; энергоэффективное оборудование; электрозарядную инфраструктуру; теплогенерации и модернизацию теплового оборудования.

В этом сегменте суммы существенно больше, сроки длиннее, а условия более индивидуальны. Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов отмечает: если короткие кредиты под 0% для МСБ относительно стандартизированы, то более широкие проекты энергонезависимости банки кредитуют уже по индивидуальным параметрам — в зависимости от масштаба проекта, финансового состояния клиента, залога и конкретной политики банка.

По его словам, ориентировочно речь идет о диапазоне от 500 тыс. евро до 25 млн евро в зависимости от сегмента клиента:

  • микробизнес — до 0,5 млн евро;
  • малый бизнес — до 1,5 млн евро;
  • средний и корпоративный — до 25 млн евро.

Срок таких кредитов может составлять 5–7 лет, собственный взнос — от 10 до 50%, а ставка — ориентировочно 13,5% в гривне на первый год с последующей привязкой к UIRD.

Что предлагают конкретные банки

Глобус Банк: от генераторов под 0% до комплексного оборудования под 7% или 9%

Глобус Банк четко разделяет два основных сценария.

Первый — генераторы. Здесь действует классическая модель: до 10 млн грн, до 3 лет, 0% годовых, взнос от 20%, комиссия 1,5%.

Второй — энергоэффективное и энергогенерирующее оборудование, не подпадающее под нулевую ставку или требующее большей суммы/длительного срока. Здесь банк предлагает кредит до 250 млн грн сроком до 10 лет со ставкой: 7% годовых — для бизнеса с годовым доходом до эквивалента 10 млн евро; 9% годовых — для бизнеса с доходом более 10 млн евро, но не более 50 млн евро.

Для предприятий в зоне высокого военного риска предусмотрена отдельная ставка — 1% годовых.

Кредобанк: несколько отдельных моделей под разные проекты

У Кредобанка есть сразу несколько форматов.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9":

  • ставка — от 0% до 9%;
  • срок — до 7 лет;
  • максимальная сумма — до 250 млн грн.

Кроме того, банк предлагает стандартный инвестиционный кредит:

  • 17% годовых в первый год;
  • далее — UIRD 3M + 4%;
  • срок — до 5 лет.

Есть также кредит "Партнерский":

  • первые 2 года — 17%;
  • далее — UIRD 3M + 5%;
  • срок — до 5 лет.

Отдельно выделен продукт "Энергокредит":

  • первый год — учетная ставка НБУ + 1%;
  • в дальнейшем — UIRD 12M + 3%;
  • срок — до 5 лет.

В отличие от банков, которые делают упор только на государственные программы, Кредобанк демонстрирует смешанную модель: льготные кредиты + рыночные инвестиционные продукты + отдельный специализированный энергокредит.

Банк Кредит Днепр: быстрое инвестфинансирование до 10 млн грн

Банк Кредит Днепр предлагает малому и микробизнесу продукт "Простой инвест" для приобретения энергогенерирующего оборудования, в частности, СЭС.

Основные параметры:

  • сумма — до 10 млн грн;
  • форма — классический кредит или невозобновляемая кредитная линия;
  • ставка — от 5% по программе "5-7-9" или 19% по стандартной банковской ставке.

Практическое преимущество заключается в том, что средства могут выдаваться частями: сначала — на оплату оборудования, впоследствии — на монтаж или другие работы. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму, что уменьшает расход клиента на этапе реализации проекта.

ПроКредит Банк: фокус на "зеленых" решениях и гибкой структуре финансирования

ПроКредит Банк делает самый выразительный акцент именно на "зеленых" проектах. Приоритет — солнечные электростанции для собственного потребления, включая проекты, соединенные с системами хранения энергии.

Банк также финансирует: АКБ и системы накопления; генераторы; когенерационные установки; газопоршневые станции; коммерческие СЭС для продажи электроэнергии.

Одно из ключевых преимуществ — возможность финансирования до 100% стоимости инвестиционного проекта. Срок кредитования может составлять 7–10 лет. Также банк предлагает:

  • отсрочку погашения основной суммы;
  • адаптацию графика платежей к сезонности или особенностям бизнеса;
  • инструменты международных программ, позволяющие уменьшить требования к залогу;
  • кэшбек до 30%;
  • грантовую поддержку до 100 тыс. евро или до 25% суммы кредита для фермеров, пострадавшего от войны бизнеса и участников восстановления.

Важный акцент ПроКредит Банка — не просто на покупке оборудования, а на устойчивых архитектурных решениях, работающих автоматически и бесшовно при отключениях.

Укрэксимбанк: государственный инструмент для среднего бизнеса и более сложных проектов

У Укрэксимбанка есть, в частности, две линии продуктов.

Первая — кредиты на генераторы:

  • до 10 млн грн;
  • до 36 месяцев;
  • 0% годовых;
  • собственный взнос — от 20%;
  • возможность отсрочки тела кредита до 12 месяцев.

Вторая — более масштабные проекты:

  • энергосервис;
  • альтернативная генерация без "зеленого" тарифа;
  • когенерация;
  • системы хранения энергии;
  • электрозарядная инфраструктура.

Здесь возможны:

  • более длинные сроки — до 10 лет;
  • ставки 5-9% в зависимости от размера бизнеса, региона и других условий.

Дополнительно клиенты могут привлекать гранты международных партнеров — ЕБРР и Европейского фонда для Северо-Восточной Европы (EFSE) — в размере 10–30% суммы финансирования. Это особенно важно для бизнеса, работающего в зоне военного риска, а также для предприятий ветеранов, ВПЛ, женщин и молодежи.

Креди Агриколь Банк: готовые партнерские решения "под ключ"

Креди Агриколь Банк делает ставку на модель, в которой финансирование совмещается с партнерскими инженерными решениями. Речь идет прежде всего о солнечных электростанциях в сотрудничестве с компаниями-установщиками и поставщиками оборудования.

У банка уже есть портфель из четырех партнеров для финансирования СЭС, а клиент получает не просто кредит, а полное сопровождение — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Условия:

  • ставка — от 2% годовых в зависимости от программы;
  • первоначальный взнос — от 20%;
  • срок — до 5 лет;
  • разовые комиссии отсутствуют;
  • для клиентов в зоне высокого военного риска — 1% годовых.

Отдельное преимущество — возможность адаптировать график погашения под специфику клиента, что особенно важно для аграрного бизнеса.

UGB (Укргазбанк): одна из самых широких линеек с государственными и международными программами

UGB (Укргазбанк) имеет, пожалуй, одну из самых разветвленных структур продуктов.

В пределах "5-7-9%" для энергооборудования:

  • генерационные установки и генераторы;
  • до 10 млн грн;
  • до 3 лет;
  • ставка — от 0%;
  • до 1 млн грн — без залога.

Для более широких проектов энергонезависимости:

  • СЭС, ВЭС, биогаз, когенерация, системы хранения;
  • сумма — до 250 млн грн;
  • ставка — от 1% годовых;
  • срок — до 7 лет.

Международные программы.

Программа энергетической безопасности ЕБРР:

  • гарантия до 70% от суммы кредита;
  • финансирование до 15 млн евро;
  • срок — до 84 месяцев;
  • МСБ может получить инвесткредит с гарантией до 50% и грантом/кэшбеком до 30%;
  • сумма для МСБ — до 3 млн евро.

EU4Business/ЕИБ:

  • гарантия от 30% до 80% от суммы кредита;
  • сумма — до 2 млн евро;
  • срок — до 7 лет;
  • Требования: до 250 работников, оборот до 50 млн евро или активы до 43 млн евро.

Ukraine Economic Resilience Facility:

  • сумма — до 12,5 млн евро;
  • пониженная ставка — по меньшей мере на 0,25 п.п. относительно стандартной.

Программа ЕИБ для теплоснабжения:

  • для муниципалитетов и коммунальных предприятий;
  • кредит или лизинг;
  • от 40 тыс. евро до 25 млн евро;
  • срок — до 20 лет.

Этот пример показывает, что для части рынка энергокредитование уже выходит за рамки классического МСБ-банкинга и переходит в плоскость крупных инфраструктурных проектов.

ОТП БАНК: до 7 лет, от 15% взноса

ОТП БАНК через программу OTP Energy финансирует: СЭС; генераторы; когенерационные установки; системы накопления энергии; другие энергетические технологии.

Условия:

  • срок — до 7 лет;
  • собственный взнос — от 15%;
  • финансирование возможно в гривне или валюте при наличии валютной выручки;
  • обеспечением выступает только приобретенное оборудование.

Также доступны:

  • программа "5-7-9%";
  • компенсация от ЕБРР до 30% от стоимости проекта;
  • упрощенная процедура рассмотрения;
  • возможность льготного периода погашения;
  • партнерские программы с поставщиками оборудования.

По совокупности параметров это выглядит как предложение для клиентов, нуждающихся в достаточно гибком банковском продукте без чрезмерно сложной залоговой структуры.

Ощадбанк: большой объем выданных кредитов и финансирование монтажа

Ощадбанк подчеркивает не только условия, но уже достигнутый масштаб. За период июнь 2024 – апрель 2026 года банк выдал бизнесу 1 100 кредитов на 2,5 млрд грн, что обеспечило 140 МВт новой мощности.

Для бизнеса банк предлагает:

  • в пределах "5-7-9%" — до 250 млн грн на инвестиционные цели на срок до 10 лет;
  • отдельное направление под 0% для газотурбинных и биогазовых установок — до 10 млн грн, до 3 лет;
  • партнерские программы по ставкам от 0,01%.

Практические преимущества:

  • финансирование монтажных работ — до 20% от стоимости;
  • оборудование может браться в залог с отсрочкой оформления до 12 месяцев;
  • оперативное рассмотрение заявок.

Это важно, потому что для энергетических проектов затраты на монтаж, пусконаладочные работы и подключение часто являются критическими, а не все банки охотно включают их в финансирование.

Sense Bank: до 100% стоимости оборудования и быстрое решение по СЭС

Sense Bank предлагает бизнесу два основных варианта кредитования:

  • "Доступные кредиты 5-7-9%" — до 250 млн грн, ставка от 5%;
  • собственная программа "Источник энергии" — ставка от 13,5%.

Одна из сильнейших сторон предложения — структура финансирования: до 100% от стоимости оборудования и до 70% от общей стоимости проекта, включая строительные, проектно-монтажные работы, доставку и т.д.

Отдельно банк указывает на упрощенную процедуру принятия решения для СЭС для собственного использования до 3 дней с минимальным пакетом документов.

Кроме того, клиенты могут использовать региональные программы по компенсации части стоимости кредита, а также партнерские программы со ставками от 0,01%.

Какие параметры чаще всего встречаются на рынке

На основе комментариев банков для Delo.ua можно выделить несколько типовых моделей.

1. Короткий антикризисный кредит.

Предпочтительно генераторы или отдельные генерационные установки.

Типовые условия:

  • до 10 млн грн;
  • до 3 лет;
  • 0% годовых;
  • собственный взнос — от 20%.

2. Инвестиционный кредит на энергонезависимость.

Для СЭС, накопителей, когенерации, модернизации оборудования.

Типовые условия:

  • до 250 млн. грн;
  • 5–10 лет;
  • 1–9% по льготным программам;
  • индивидуальные ставки по коммерческим программам — часто от 13,5% или по формуле UIRD + маржа.

3. Партнерская модель "под ключ".

Распространена для СЭС и других технологически сложных решений.

Характерные черты:

  • банк+инсталлятор+поставщик;
  • упрощенное разбирательство;
  • иногда отсутствие разовых комиссий;
  • ставка может стартовать от 0,01% или 2% в зависимости от программы.

4. Финансирование с международной поддержкой (для более крупных или более сложных проектов).

Типичные бонусы:

  • гарантии 30–80%;
  • гранты/кэшбек 10–30%;
  • ослабление требований к залогу;
  • суммы — от нескольких миллионов гривен до 15-25 млн евро.

Что реально влияет на условия кредита

Несмотря на большое количество публичных ставок, окончательные условия банки формируют индивидуально. Чаще они зависят от: типа оборудования; назначение проекта — резервное питание или полноценная генерация; размера бизнеса; годового дохода компании; региона работы; зоны военного риска; доли собственного взноса; структуры залога; наличия международной гарантии или гранта.

Поэтому на рынке сосуществуют и кредиты под 0%, и финансирование со ставкой 17–19%, и более сложные формулы на базе UIRD.

Какие проекты банки считают наиболее перспективными

Из комментариев банков хорошо видно смену приоритетов. Если раньше наиболее очевидным решением был генератор, то сейчас в фокусе все чаще:

  • СЭС для собственного потребления;
  • СЭС+накопитель;
  • когенерация;
  • газопоршневые решения;
  • бесшовные системы энергообеспечения;
  • проекты, позволяющие одновременно снизить затраты и повысить автономность.

То есть банки все активнее кредитуют не просто выживание без света, а модель бизнеса с более низкой зависимостью от рынка электроэнергии.

Что нужно бизнесу, чтобы получить финансирование

Банки гораздо охотнее кредитуют хорошо просчитанный проект, чем просто намерение "купить что-нибудь для автономности".

Обычно компании следует подготовить: финансовую отчетность; документы о хозяйственной деятельности; сметы; коммерческие предложения; технические параметры оборудования; подтверждение собственного вклада; расчет ожидаемого эффекта для бизнеса.

Типичная ошибка — подавать "сырой" проект без четкого понимания потребления, экономики решения и практического результата.

Вместо выводов

Рынок энергокредитования для бизнеса в Украине уже не является нишевым. Сегодня он состоит, по меньшей мере, из четырех уровней: массовые льготные кредиты на генераторы, инвестиционные программы на СЭС и накопители, партнерские продукты "под ключ", а также крупные программы с международными гарантиями и грантами.

Для малого и среднего бизнеса простейшим входом остаются программы в пределах "5-7-9%": они позволяют привлечь до 10 млн грн под 0% на генераторы или до 250 млн грн на более широкие проекты энергонезависимости. Для компаний, планирующих более масштабные инвестиции, уже доступны более длинные сроки, валютное финансирование, покрытие монтажа, льготные периоды и гранты до 30%.

Главное изменение 2026 года состоит в том, что энергокредит для бизнеса — это уже не антикризисный продукт "на случай отключений", а полноценный инвестиционный инструмент. И именно вокруг этой логики сегодня банки выстраивают свои программы.