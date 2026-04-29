Где бизнесу выгоднее брать кредиты на солнечные панели
После нескольких лет энергетического террора со стороны россиян украинский бизнес все активнее инвестирует в собственную энергетическую независимость. Только за последние почти два года украинские банки в рамках совместного меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры предоставили более трех с половиной тысяч энергокредитов бизнесу на 38,6 млрд грн и более 16 тысяч — населению на 2,9 млрд грн.
Банки приобщились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,517 ГВт. Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на строительство СЭС, газовых, гидро-, био- и ветровых установок.
Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретение инверторов и аккумуляторов и т.п.), теплоснабжения, модернизации теплооборудования. Мощность по этим проектам составляет 631 МВт.
Банковский сектор сформировал для финансирования энергетической независимости украинского бизнеса отдельный рынок. В нем есть несколько моделей финансирования: государственная программа "5-7-9%", собственные банковские энергокредиты, партнерские программы с поставщиками оборудования, а также программы с международными гарантиями, кэшбеком и грантами.
Где бизнесу выгоднее брать такие кредиты — исследовало Delo.ua.
Базовый продукт рынка – кредиты на генераторы под 0%
Самым простым и массовым сегментом остаются кредиты на генераторы. Именно этот инструмент стал для многих компаний первой точкой входа в энергокредитование.
Как объясняет директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга, в рамках такой программы бизнес может получить до 10 млн грн сроком до 3 лет на приобретение генераторов разных типов — газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых. Для предприятий с годовым доходом в эквивалент 50 млн евро действует компенсационная ставка 0% годовых, собственный взнос составляет от 20%, а единовременная комиссия — 1,5%.
Кредитование под 0% годовых стало возможным за счет того, що государство полностью компенсирует процентную ставку.
Сходные параметры называют и в других банках. В частности:
Укрэксимбанк для среднего бизнеса финансирует генераторы и другие генерационные установки на сумму до 10 млн грн, сроком до 36 месяцев, также под 0% годовых в рамках программы "5-7-9%", с собственным взносом от 20%. Дополнительно банк допускает отсрочку погашения основной суммы долга до 12 месяцев, а залогом может выступать приобретенное оборудование.
Ощадбанк отдельно выделяет направление со ставкой 0% для газотурбинных и биогазовых установок: до 10 млн грн на срок до 3 лет. Этот продукт доступен для ФОП и юридических лиц из сегмента микро-, малого и среднего бизнеса и распространяется именно на генерационное оборудование, обеспечивающее автономность.
UGB (Укргазбанк) также кредитует генерационные установки и классические генераторы в пределах 5-7-9% на сумму до 10 млн грн, сроком до 3 лет, со ставкой от 0% годовых. Отдельное практическое преимущество: сумма до 1 млн грн может предоставляться без залога.
Фактически именно этот сегмент стал наиболее стандартизированным: рынок уже выработал достаточно понятный формат — небольшая сумма, короткий срок, льготная или нулевая ставка, собственный взнос от 20%.
Большие инвестиционные проекты
Как только бизнес переходит от генератора как резервного решения к системной модернизации, правила меняются. Речь уже идет о кредитах на: солнечные электростанции для собственного потребления; наземные или кровельные СЭС; системы накопления энергии; когенерационные установки; газопоршневые станции; биогазовые решения; энергоэффективное оборудование; электрозарядную инфраструктуру; теплогенерации и модернизацию теплового оборудования.
В этом сегменте суммы существенно больше, сроки длиннее, а условия более индивидуальны. Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов отмечает: если короткие кредиты под 0% для МСБ относительно стандартизированы, то более широкие проекты энергонезависимости банки кредитуют уже по индивидуальным параметрам — в зависимости от масштаба проекта, финансового состояния клиента, залога и конкретной политики банка.
По его словам, ориентировочно речь идет о диапазоне от 500 тыс. евро до 25 млн евро в зависимости от сегмента клиента:
- микробизнес — до 0,5 млн евро;
- малый бизнес — до 1,5 млн евро;
- средний и корпоративный — до 25 млн евро.
Срок таких кредитов может составлять 5–7 лет, собственный взнос — от 10 до 50%, а ставка — ориентировочно 13,5% в гривне на первый год с последующей привязкой к UIRD.
Что предлагают конкретные банки
Глобус Банк: от генераторов под 0% до комплексного оборудования под 7% или 9%
Глобус Банк четко разделяет два основных сценария.
Первый — генераторы. Здесь действует классическая модель: до 10 млн грн, до 3 лет, 0% годовых, взнос от 20%, комиссия 1,5%.
Второй — энергоэффективное и энергогенерирующее оборудование, не подпадающее под нулевую ставку или требующее большей суммы/длительного срока. Здесь банк предлагает кредит до 250 млн грн сроком до 10 лет со ставкой: 7% годовых — для бизнеса с годовым доходом до эквивалента 10 млн евро; 9% годовых — для бизнеса с доходом более 10 млн евро, но не более 50 млн евро.
Для предприятий в зоне высокого военного риска предусмотрена отдельная ставка — 1% годовых.
Кредобанк: несколько отдельных моделей под разные проекты
У Кредобанка есть сразу несколько форматов.
В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9":
- ставка — от 0% до 9%;
- срок — до 7 лет;
- максимальная сумма — до 250 млн грн.
Кроме того, банк предлагает стандартный инвестиционный кредит:
- 17% годовых в первый год;
- далее — UIRD 3M + 4%;
- срок — до 5 лет.
Есть также кредит "Партнерский":
- первые 2 года — 17%;
- далее — UIRD 3M + 5%;
- срок — до 5 лет.
Отдельно выделен продукт "Энергокредит":
- первый год — учетная ставка НБУ + 1%;
- в дальнейшем — UIRD 12M + 3%;
- срок — до 5 лет.
В отличие от банков, которые делают упор только на государственные программы, Кредобанк демонстрирует смешанную модель: льготные кредиты + рыночные инвестиционные продукты + отдельный специализированный энергокредит.
Банк Кредит Днепр: быстрое инвестфинансирование до 10 млн грн
Банк Кредит Днепр предлагает малому и микробизнесу продукт "Простой инвест" для приобретения энергогенерирующего оборудования, в частности, СЭС.
Основные параметры:
- сумма — до 10 млн грн;
- форма — классический кредит или невозобновляемая кредитная линия;
- ставка — от 5% по программе "5-7-9" или 19% по стандартной банковской ставке.
Практическое преимущество заключается в том, что средства могут выдаваться частями: сначала — на оплату оборудования, впоследствии — на монтаж или другие работы. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму, что уменьшает расход клиента на этапе реализации проекта.
ПроКредит Банк: фокус на "зеленых" решениях и гибкой структуре финансирования
ПроКредит Банк делает самый выразительный акцент именно на "зеленых" проектах. Приоритет — солнечные электростанции для собственного потребления, включая проекты, соединенные с системами хранения энергии.
Банк также финансирует: АКБ и системы накопления; генераторы; когенерационные установки; газопоршневые станции; коммерческие СЭС для продажи электроэнергии.
Одно из ключевых преимуществ — возможность финансирования до 100% стоимости инвестиционного проекта. Срок кредитования может составлять 7–10 лет. Также банк предлагает:
- отсрочку погашения основной суммы;
- адаптацию графика платежей к сезонности или особенностям бизнеса;
- инструменты международных программ, позволяющие уменьшить требования к залогу;
- кэшбек до 30%;
- грантовую поддержку до 100 тыс. евро или до 25% суммы кредита для фермеров, пострадавшего от войны бизнеса и участников восстановления.
Важный акцент ПроКредит Банка — не просто на покупке оборудования, а на устойчивых архитектурных решениях, работающих автоматически и бесшовно при отключениях.
Укрэксимбанк: государственный инструмент для среднего бизнеса и более сложных проектов
У Укрэксимбанка есть, в частности, две линии продуктов.
Первая — кредиты на генераторы:
- до 10 млн грн;
- до 36 месяцев;
- 0% годовых;
- собственный взнос — от 20%;
- возможность отсрочки тела кредита до 12 месяцев.
Вторая — более масштабные проекты:
- энергосервис;
- альтернативная генерация без "зеленого" тарифа;
- когенерация;
- системы хранения энергии;
- электрозарядная инфраструктура.
Здесь возможны:
- более длинные сроки — до 10 лет;
- ставки 5-9% в зависимости от размера бизнеса, региона и других условий.
Дополнительно клиенты могут привлекать гранты международных партнеров — ЕБРР и Европейского фонда для Северо-Восточной Европы (EFSE) — в размере 10–30% суммы финансирования. Это особенно важно для бизнеса, работающего в зоне военного риска, а также для предприятий ветеранов, ВПЛ, женщин и молодежи.
Креди Агриколь Банк: готовые партнерские решения "под ключ"
Креди Агриколь Банк делает ставку на модель, в которой финансирование совмещается с партнерскими инженерными решениями. Речь идет прежде всего о солнечных электростанциях в сотрудничестве с компаниями-установщиками и поставщиками оборудования.
У банка уже есть портфель из четырех партнеров для финансирования СЭС, а клиент получает не просто кредит, а полное сопровождение — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.
Условия:
- ставка — от 2% годовых в зависимости от программы;
- первоначальный взнос — от 20%;
- срок — до 5 лет;
- разовые комиссии отсутствуют;
- для клиентов в зоне высокого военного риска — 1% годовых.
Отдельное преимущество — возможность адаптировать график погашения под специфику клиента, что особенно важно для аграрного бизнеса.
UGB (Укргазбанк): одна из самых широких линеек с государственными и международными программами
UGB (Укргазбанк) имеет, пожалуй, одну из самых разветвленных структур продуктов.
В пределах "5-7-9%" для энергооборудования:
- генерационные установки и генераторы;
- до 10 млн грн;
- до 3 лет;
- ставка — от 0%;
- до 1 млн грн — без залога.
Для более широких проектов энергонезависимости:
- СЭС, ВЭС, биогаз, когенерация, системы хранения;
- сумма — до 250 млн грн;
- ставка — от 1% годовых;
- срок — до 7 лет.
Международные программы.
Программа энергетической безопасности ЕБРР:
- гарантия до 70% от суммы кредита;
- финансирование до 15 млн евро;
- срок — до 84 месяцев;
- МСБ может получить инвесткредит с гарантией до 50% и грантом/кэшбеком до 30%;
- сумма для МСБ — до 3 млн евро.
EU4Business/ЕИБ:
- гарантия от 30% до 80% от суммы кредита;
- сумма — до 2 млн евро;
- срок — до 7 лет;
- Требования: до 250 работников, оборот до 50 млн евро или активы до 43 млн евро.
Ukraine Economic Resilience Facility:
- сумма — до 12,5 млн евро;
- пониженная ставка — по меньшей мере на 0,25 п.п. относительно стандартной.
Программа ЕИБ для теплоснабжения:
- для муниципалитетов и коммунальных предприятий;
- кредит или лизинг;
- от 40 тыс. евро до 25 млн евро;
- срок — до 20 лет.
Этот пример показывает, что для части рынка энергокредитование уже выходит за рамки классического МСБ-банкинга и переходит в плоскость крупных инфраструктурных проектов.
ОТП БАНК: до 7 лет, от 15% взноса
ОТП БАНК через программу OTP Energy финансирует: СЭС; генераторы; когенерационные установки; системы накопления энергии; другие энергетические технологии.
Условия:
- срок — до 7 лет;
- собственный взнос — от 15%;
- финансирование возможно в гривне или валюте при наличии валютной выручки;
- обеспечением выступает только приобретенное оборудование.
Также доступны:
- программа "5-7-9%";
- компенсация от ЕБРР до 30% от стоимости проекта;
- упрощенная процедура рассмотрения;
- возможность льготного периода погашения;
- партнерские программы с поставщиками оборудования.
По совокупности параметров это выглядит как предложение для клиентов, нуждающихся в достаточно гибком банковском продукте без чрезмерно сложной залоговой структуры.
Ощадбанк: большой объем выданных кредитов и финансирование монтажа
Ощадбанк подчеркивает не только условия, но уже достигнутый масштаб. За период июнь 2024 – апрель 2026 года банк выдал бизнесу 1 100 кредитов на 2,5 млрд грн, что обеспечило 140 МВт новой мощности.
Для бизнеса банк предлагает:
- в пределах "5-7-9%" — до 250 млн грн на инвестиционные цели на срок до 10 лет;
- отдельное направление под 0% для газотурбинных и биогазовых установок — до 10 млн грн, до 3 лет;
- партнерские программы по ставкам от 0,01%.
Практические преимущества:
- финансирование монтажных работ — до 20% от стоимости;
- оборудование может браться в залог с отсрочкой оформления до 12 месяцев;
- оперативное рассмотрение заявок.
Это важно, потому что для энергетических проектов затраты на монтаж, пусконаладочные работы и подключение часто являются критическими, а не все банки охотно включают их в финансирование.
Sense Bank: до 100% стоимости оборудования и быстрое решение по СЭС
Sense Bank предлагает бизнесу два основных варианта кредитования:
- "Доступные кредиты 5-7-9%" — до 250 млн грн, ставка от 5%;
- собственная программа "Источник энергии" — ставка от 13,5%.
Одна из сильнейших сторон предложения — структура финансирования: до 100% от стоимости оборудования и до 70% от общей стоимости проекта, включая строительные, проектно-монтажные работы, доставку и т.д.
Отдельно банк указывает на упрощенную процедуру принятия решения для СЭС для собственного использования до 3 дней с минимальным пакетом документов.
Кроме того, клиенты могут использовать региональные программы по компенсации части стоимости кредита, а также партнерские программы со ставками от 0,01%.
Какие параметры чаще всего встречаются на рынке
На основе комментариев банков для Delo.ua можно выделить несколько типовых моделей.
1. Короткий антикризисный кредит.
Предпочтительно генераторы или отдельные генерационные установки.
Типовые условия:
- до 10 млн грн;
- до 3 лет;
- 0% годовых;
- собственный взнос — от 20%.
2. Инвестиционный кредит на энергонезависимость.
Для СЭС, накопителей, когенерации, модернизации оборудования.
Типовые условия:
- до 250 млн. грн;
- 5–10 лет;
- 1–9% по льготным программам;
- индивидуальные ставки по коммерческим программам — часто от 13,5% или по формуле UIRD + маржа.
3. Партнерская модель "под ключ".
Распространена для СЭС и других технологически сложных решений.
Характерные черты:
- банк+инсталлятор+поставщик;
- упрощенное разбирательство;
- иногда отсутствие разовых комиссий;
- ставка может стартовать от 0,01% или 2% в зависимости от программы.
4. Финансирование с международной поддержкой (для более крупных или более сложных проектов).
Типичные бонусы:
- гарантии 30–80%;
- гранты/кэшбек 10–30%;
- ослабление требований к залогу;
- суммы — от нескольких миллионов гривен до 15-25 млн евро.
Что реально влияет на условия кредита
Несмотря на большое количество публичных ставок, окончательные условия банки формируют индивидуально. Чаще они зависят от: типа оборудования; назначение проекта — резервное питание или полноценная генерация; размера бизнеса; годового дохода компании; региона работы; зоны военного риска; доли собственного взноса; структуры залога; наличия международной гарантии или гранта.
Поэтому на рынке сосуществуют и кредиты под 0%, и финансирование со ставкой 17–19%, и более сложные формулы на базе UIRD.
Какие проекты банки считают наиболее перспективными
Из комментариев банков хорошо видно смену приоритетов. Если раньше наиболее очевидным решением был генератор, то сейчас в фокусе все чаще:
- СЭС для собственного потребления;
- СЭС+накопитель;
- когенерация;
- газопоршневые решения;
- бесшовные системы энергообеспечения;
- проекты, позволяющие одновременно снизить затраты и повысить автономность.
То есть банки все активнее кредитуют не просто выживание без света, а модель бизнеса с более низкой зависимостью от рынка электроэнергии.
Что нужно бизнесу, чтобы получить финансирование
Банки гораздо охотнее кредитуют хорошо просчитанный проект, чем просто намерение "купить что-нибудь для автономности".
Обычно компании следует подготовить: финансовую отчетность; документы о хозяйственной деятельности; сметы; коммерческие предложения; технические параметры оборудования; подтверждение собственного вклада; расчет ожидаемого эффекта для бизнеса.
Типичная ошибка — подавать "сырой" проект без четкого понимания потребления, экономики решения и практического результата.
Вместо выводов
Рынок энергокредитования для бизнеса в Украине уже не является нишевым. Сегодня он состоит, по меньшей мере, из четырех уровней: массовые льготные кредиты на генераторы, инвестиционные программы на СЭС и накопители, партнерские продукты "под ключ", а также крупные программы с международными гарантиями и грантами.
Для малого и среднего бизнеса простейшим входом остаются программы в пределах "5-7-9%": они позволяют привлечь до 10 млн грн под 0% на генераторы или до 250 млн грн на более широкие проекты энергонезависимости. Для компаний, планирующих более масштабные инвестиции, уже доступны более длинные сроки, валютное финансирование, покрытие монтажа, льготные периоды и гранты до 30%.
Главное изменение 2026 года состоит в том, что энергокредит для бизнеса — это уже не антикризисный продукт "на случай отключений", а полноценный инвестиционный инструмент. И именно вокруг этой логики сегодня банки выстраивают свои программы.