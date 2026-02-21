В прошлом году Украина импортировала 2,5 ГВт солнечных панелей: этого хватит на половину Киева

В 2025 году Украина импортировала 2,5 ГВт аккумуляторных батарей. Этого достаточно, чтобы в солнечный день питать половину Киева. Об этом Delo.ua рассказал директор по маркетингу компании Atmosfera Тимур Якименко.

"За 2025 год Украина импортировала солнечные панели суммарной мощностью 2,5 ГВт, что примерно на 15% больше чем в 2024 году. В солнечный день эта мощность может покрывать до половины дневного потребления Киева", — сказал топменеджер.

По его словам, для бизнес-экспортеров теперь обязательна ESG-отчетность. Наличие собственного поколения здесь играет положительную роль: возобновляемые источники и снижение выбросов существенно облегчают составление экологической части отчета. Другими словами, собственная зеленая энергия уменьшает углеродный след бизнеса, что улучшает его ESG-показатели.

В 2025 году в Украине установили вдвое больше солнечных электростанций, чем годом ранее

Напомним, ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский рассказал, что в 2025 году в Украине построили 1,5 ГВт СЭС , тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 800 МВт. Таким образом, в 2025 году построили почти вдвое больше СЭС, чем в 2024 году.

Соколовский отметил, что речь идет как о СЭС для компенсации потребления бизнеса, а так и о станциях домохозяйств. В то же время, эксперт прогнозирует, что в этом году в Украине будет установлено не меньше мощностей СЭС.

"Последние события, связанные с обстрелами энергетики, требуют от бизнеса и домохозяйств позаботиться о собственной энергобезопасности. И солнце во многих случаях является решением. Поэтому я думаю, что меньше не будет, потому что у общества и бизнеса есть большой испуг", — подчеркнул Соколовский.

Поворотной точкой для украинского бизнеса стали отключение света летом 2024 года. Из-за нестабильных поставок электроэнергии компании делать инвестиции в собственную генерацию . Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.