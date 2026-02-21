Запланована подія 2

Торік Україна імпортувала 2,5 ГВт сонячних панелей: цього вистачить на половину Києва

Для бізнесу стали обов'язковими звіти про вплив на екологію / Freepik

В 2025 Україна імпортувала 2,5 ГВт акумуляторних батарей. Цього достатньо щоб у сонячний день живити половину Києва. Про це Delo.ua розповів директор з маркетингу компанії Atmosfera Тимур Якименко.

"За 2025 рік Україна імпортувала сонячні панелі сумарною потужністю 2,5 ГВт, що приблизно на 15% більше ніж у 2024. У сонячний день ця потужність може покривати до половини денного споживання Києва", — сказав топменеджер.

За його словами, для бізнесів-експортерів тепер обов’язкова ESG-звітність. Наявність власної генерації тут відіграє позитивну роль: відновлювані джерела та зниження викидів суттєво полегшують складання екологічної частини звіту. Іншими словами, власна зелена енергія зменшує вуглецевий слід бізнесу, що покращує його ESG-показники.

У 2025 році в Україні встановили вдвічі більше сонячних електростанцій, ніж роком раніше

Нагадаємо, раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський розповів, що у 2025 в Україні збудували 1,5 ГВт СЕС, тоді як у 2024 цей показник становив лише 800 МВт. Таким чином, у 2025 році побудували майже вдвічі більше СЕС, ніж у 2024.

Соколовський зауважив, що йдеться як СЕС для компенсації споживання бізнесу, а так і про станції домогосподарств. Водночас експерт прогнозує, що цьогоріч в Україні буде встановлено не менше потужностей СЕС.

"Останні події, пов’язані з обстрілами енергетики, вимагають від бізнесу та домогосподарств подбати про власну енергобезпеку. І сонце в багатьох випадках є рішенням. Тому я думаю, що менше не буде, бо в суспільства та бізнесу є великий переляк", — підкреслив Соколовський.

Поворотною точкою для українського бізнесу стали відключення світла влітку 2024. Через нестабільні поставки електроенергії компанії робити інвестиції у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Автор:
Степан Крьока