Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,15

EUR

46,96

--0,22

Наличный курс:

USD

41,47

41,35

EUR

47,45

47,25

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У Трампа назвали Путина военным преступником: как объясняют переговоры с ним

Скотт Бессент
Скотт Бессент. Фото: Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом Бессент сказал во время слушаний в Конгрессе, пишет Kyiv Post.

Отмечается, что конгрессмен Хуан Варгас задал министру финансов прямой вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Бессент ответил: "Да".

Тогда конгрессмен попросил объяснить, почему ведутся переговоры с военным преступником.

"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", — подчеркнул министр финансов США.

В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Это было первое такое заявление из уст американского лидера со времен начала российского вторжения в Украину.

Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может повредить переговорам с Россией.

Напомним, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Автор:
Светлана Манько