У Трампа назвали Путина военным преступником: как объясняют переговоры с ним

Министр финансов США Скотт Бессент утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом Бессент сказал во время слушаний в Конгрессе, пишет Kyiv Post.

Отмечается, что конгрессмен Хуан Варгас задал министру финансов прямой вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Бессент ответил: "Да".

Тогда конгрессмен попросил объяснить, почему ведутся переговоры с военным преступником.

"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", — подчеркнул министр финансов США.

В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Это было первое такое заявление из уст американского лидера со времен начала российского вторжения в Украину.

Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может повредить переговорам с Россией.

Напомним, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.