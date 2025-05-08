У Трампа назвали Путіна воєнним злочинцем: як пояснюють переговори з ним

Міністр фінансів США Скотт Бессент ствердно відповів на запитання, чи вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Про це Бессент сказав під час слухань у Конгресі , пише Kyiv Post.

Зазначається, що конгресмен Хуан Варгас поставив міністру фінансів пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Бессент відповів: "Так".

Тоді конгресмен попросив пояснити, чому ведуться переговори з військовим злочинцем.

"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - наголосив міністр фінансів США.

У 2022 році тодішній президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це була перша така заява з вуст американського лідера з часів початку російського вторгнення в Україну.

Натомість Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей.