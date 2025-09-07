Запланована подія 2

Армія РФ атакувала Київ: пошкоджена будівля уряду, є загиблі та поранені (ФОТО)

горить будівля уряду
Фото: ДСНС

Армія РФ у ніч проти 7 вересня атакувала дронами Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені та зруйновано кілька багатоповерхівок. Також сталося займання у будівлі Кабінету міністрів України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки атаки на Київ

За інформацією міського голови, у Святошинському районі пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі загинули двоє людей — молода жінка та дитина віком до 1 року, чиє тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку. В цьому ж районі в укритті померла жінка.

Станом на 8.30 ранку кількість постраждалих у Києві зросла до 18 людей.

У столиці рух транспорту перекритий: вулицею Якуба Коласа (від перехрестя з вулицею Гната Юри до перехрестя з вулицею Героїв Космосу).

Спалахнула будівля уряду

У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БПЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. 

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Наразі рятувальники гасять пожежу. 

"Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні.Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Тоді у столиці загинуло 23 людини.

Автор:
Світлана Манько