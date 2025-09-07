Запланована подія 2

Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)

горит здание Кабмина
Фото: ГСНС

Армия РФ в ночь на 7 сентября атаковала дронами Киев, в результате чего есть погибшие и раненые и разрушены несколько многоэтажек. Также произошло возгорание в здании Кабинета министров Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия атаки на Киев

По информации городского головы, в Святошинском районе повреждение получил 9-этажный жилой дом — частично разрушены с 4 по 8 этажа. Также в Святошинском районе зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар возник на 15-16 этажах. Кроме того, пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных жилых домах. Горят автомобили вблизи СТО и складские помещения.

По предварительной информации, в Святошинском районе погибли два человека — молодая женщина и ребенок до 1 года, чье тело спасатели деблокировали из-под завалов.

В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома. В этом же районе в укрытии скончалась женщина.

Фото 2 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 6 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 7 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 8 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 9 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)

По состоянию на 8.30 утра количество пострадавших в Киеве выросло до 18 человек.

В столице движение транспорта перекрыто: по улице Якуба Коласа (от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса).

Вспыхнуло здание правительства

В Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании.

Фото 10 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. В настоящее время спасатели тушат пожар.

Фото 11 — Армия РФ атаковала Киев: повреждено здание правительства, есть погибшие и раненые (ФОТО)

"Здания возобновим. Но потерянные жизнь не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно ужесточение санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые нужно ударить по Украине". оружие. То, что остановит террор и не позволит России каждый день пытаться убивать украинцев", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Тогда в столице погибли 23 человека.

Автор:
Светлана Манько