Из 4 млрд грн на укрытие в Киеве освоено только 20%: Кличко рассказал, в каких районах самая плохая ситуация (ФОТО)

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В этом году Киев выделил более 4 млрд. грн. на строительство новых и капитальный ремонт существующих укрытий и защитных сооружений. Но за 8 месяцев было освоено только 819 млн. грн., что составляет примерно 20% из запланированной суммы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, вместе с главами районов столицы он осмотрел находящиеся в неположенном состоянии укрытия в Соломенском районе и требующие упорядочения и обустройства для пребывания в них людей во время воздушных тревог.

В Киеве более 4 350 объектов-укрытий

Глава столицы отмечает, что Киев не прекращает работу по улучшению технического состояния существующего фонда защитных сооружений и расширяет сеть укрытий за счет новых помещений, особенно в спальных районах и удаленных от станций метрополитена.

Кличко сообщил, что сегодня в столице более 4 350 объектов-укрытий разных по типу, собственности и техническим характеристикам. Из них:

  • государственной формы собственности – 696,
  • коммунальной – 2576,
  • частной – 1084.

С начала полномасштабной войны было отремонтировано около 2,5 тыс. укрытий и хранилищ. На это из городского бюджета было израсходовано почти 3,4 млрд грн. Как пояснил Кличко, средства выделяют райгосадминистрациям столицы, которые, собственно, организуют и отвечают за ремонты.

"В этом году Киев выделил более 4 млрд грн на строительство новых и ремонт, в частности капитальный, существующих простейших укрытий и защитных сооружений. Однако на сентябрь, то есть за 8 месяцев, из всего объема средств районами освоено только 819 млн грн. То есть - примерно 20%! Обратился к главам районов ответственно отнестись к своим обязанностям, Кличко.

Он добавил, что неудовлетворительные темпы использования выделенных средств на обустройство укрытий в Соломенском, Деснянском, Голосеевском районах столицы.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетовал на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициировал их обустройство на средства общины.

