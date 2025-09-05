Запланована подія 2

Із 4 млрд грн на укриття у Києві освоєно лише 20%: Кличко розповів, у яких районах найгірша ситуація (ФОТО)

укриття
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Цього року Київ виділив понад 4 млрд грн на будівництво нових та капітальний ремонт існуючих укриттів та захисних споруд. Але за 8 місяців було освоєно лише 819 млн грн, що становить приблизно 20% із запланованої суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, разом з головами районів столиці  він оглянув укриття в Солом'янському районі, які знаходяться в неналежному стані та потребують впорядкування й облаштування для перебування в них людей під час повітряних тривог.

У Києві понад 4 350 об’єктів-укриттів

Очільник столиці зауважує, що Київ не припиняє роботу для поліпшення технічного стану існуючого фонду захисних споруд та розширює мережу укриттів за рахунок нових приміщень, особливо в спальних районах і тих, що віддалені від станцій метрополітену. 

Кличко повідомив, що сьогодні в столиці понад 4 350 об’єктів-укриттів різних за типом, власністю та технічними характеристиками. Із них:

  • державної форми власності - 696, 
  • комунальної – 2576, 
  • приватної – 1084.

Від початку повномасштабної війни було відремонтовано майже 2,5 тис. укриттів та сховищ. На це з міського бюджету було витрачено майже 3,4 млрд грн. Як пояснив Кличко, кошти виділяють райдержадміністраціям столиці, які, власне, організовують і відповідають за ремонти.

"Цього року Київ виділив понад 4 млрд грн на будівництво нових та ремонт, зокрема капітальний, існуючих найпростіших укриттів та захисних споруд. Однак на вересень, тобто за 8 місяців, з усього обсягу коштів районами освоєно тільки 819 млн грн. Тобто - приблизно 20%! Звернувся до голів районів відповідально поставитися до своїх обов"язків, зокрема, щодо облаштування укриттів", - наголосив Кличко.

Він додав, що незадовільні темпи використання виділених коштів на облаштування укриттів у Солом’янському, Деснянському, Голосіївському районах столиці.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікав на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціював їх облаштування коштом громади.

Автор:
Світлана Манько