Зеленський заявив, що обговорює з Трампом угоду про вільну торгівлю зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом можливість укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сполученими Штатами.

Як інформує Delo.ua, про це глава держави повідомив у телефонному інтерв’ю Bloomberg, зазначивши, що потенційна угода є частиною ширшого пакета заходів із післявоєнного відновлення та економічного процвітання України.

За словами Зеленського, угода може передбачати нульові тарифи у торгівлі зі США та поширюватися на окремі індустріально розвинені регіони України. Це, за його оцінкою, забезпечить країні "дуже серйозні переваги" порівняно з сусідніми державами та стимулюватиме приплив інвестицій і розвиток бізнесу.

Президент наголосив, що деталі пропозиції потребують безпосереднього обговорення з Дональдом Трампом, додавши, що така угода також може стати додатковою гарантією економічної безпеки України.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від головного переговірника Рустема Умерова, який провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, представники США вже контактували з російською стороною "у певному форматі".

Українська сторона передала США свої зауваження щодо територіальних пропозицій, які мають бути доведені до відома Росії. Зеленський очікує на відповідь Москви щодо 20-пунктової рамкової угоди до завершення узгодження з Вашингтоном гарантій безпеки та плану відновлення країни. Така домовленість, за його словами, може бути досягнута вже наприкінці місяця.

Президент також повідомив, що планує зустрітися з Дональдом Трампом у США або в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Окремо Зеленський заявив, що Україна розглядає запропонований США план створення спеціальної економічної зони вздовж лінії розмежування у разі потенційного перемир’я. Ідеться про локальну ініціативу, яка могла б перетворити буферну зону на територію з особливим правовим і податковим режимом для бізнесу та цивільного життя.

Водночас він наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, а територіальні питання залишаються ключовою перешкодою у переговорах щодо припинення війни.

Зеленський також закликав США до більш системної реакції на російську агресію, зазначивши, що Україна досі не отримала всіх обіцяних систем ППО Patriot і боєприпасів. Він підкреслив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії.

Раніше Зеленський вперше озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни Росії проти України.