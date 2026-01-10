Зеленский обсуждает с Трампом соглашение о свободной торговле с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Соединенными Штатами.

Как информирует Delo.ua, об этом глава государства сообщил в телефонном интервью Bloomberg, отметив, что потенциальное соглашение является частью более широкого пакета мер по послевоенному восстановлению и экономическому процветанию Украины.

По словам Зеленского, соглашение может предусматривать нулевые тарифы по торговле с США и распространяться на отдельные индустриально развитые регионы Украины. Это, по его оценке, обеспечит стране "весьма серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и будет стимулировать приток инвестиций и развитие бизнеса.

Президент подчеркнул, что детали предложения требуют непосредственного обсуждения с Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение может стать дополнительной гарантией экономической безопасности Украины.

Зеленский сообщил, что получил доклад от главного переговорщика Рустема Умерова, который провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, представители США уже контактировали с российской стороной "в определенном формате".

Украинская сторона передала США свои замечания по территориальным предложениям, которые должны быть доведены до сведения России. Зеленский ожидает ответа Москвы относительно 20-пунктового рамочного соглашения до завершения согласования с Вашингтоном гарантий безопасности и плана восстановления страны. Такая договоренность, по его словам, может быть достигнута уже в конце месяца.

Президент также сообщил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в США или Давосе во время Всемирного экономического форума.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина рассматривает предложенный США план создания специальной экономической зоны вдоль линии разграничения в случае потенциального перемирия. Речь идет о локальной инициативе, которая могла бы превратить буферную зону в территорию с особым правовым и налоговым режимом для бизнеса и гражданской жизни.

В то же время он подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, а территориальные вопросы остаются ключевым препятствием в переговорах по прекращению войны.

Зеленский также призвал США к более системной реакции на российскую агрессию, отметив, что Украина до сих пор не получила все обещанные системы ПВО Patriot и боеприпасы. Он подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к настоящей дипломатии.

Ранее Зеленский впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана для завершения войны России против Украины