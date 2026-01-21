Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп сорвал подписание соглашения на $800 млрд о послевоенном восстановлении Украины

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Подписание в Давосе масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на $800 миллиардов, которое готовили к Всемирному экономическому форуму, отменили из-за конфликта вокруг Гренландии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Axios.

Отмечается, что кризис вокруг Гренландии сорвал планы использовать форум в Давосе для достижения взаимопонимания между США, Украиной и Европой по гарантиям безопасности и восстановлению Украины.

Напомним, Украина и США планировали подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей. Но Зеленский остался в Украине из-за кризиса в энергетике в результате российских атак.

В последние недели президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет получить контроль над Гренландией, поэтому европейские и украинские чиновники вынуждены были менять повестку дня и фактически вытеснили украинский вопрос по переговорам в Давосе.

"Европейским чиновникам пришлось выбросить наработанные тезисы по Украине и срочно писать новые — о Гренландии", — рассказал украинское чиновник.

Украинский чиновник заявил, что подписание лидерами "плана процветания" было отменено. В Белом доме это отрицали, утверждая, что конкретной даты подписания якобы и не существовало, а документ еще нуждается в доработке.

При этом в Давосе Трамп также объявит о расширении мандата своего "Совета мира". Некоторые союзники воспринимают это как попытку создать альтернативу Совету Безопасности ООН — с единственным правом вето в руках Трампа.

Трамп официально пригласил лидеров 49 ведущих государств присоединиться к вновь созданному "Совету мира" для Газы. Украина также получила официальное приглашение.

Автор:
Светлана Манько