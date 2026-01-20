Трамп пригласил Украину и еще 48 стран в "Совет мира" для Газы

Президент США Дональд Трамп официально пригласил лидеров 49 ведущих государств присоединиться к вновь созданному "Совету мира" для Газы. Украина также получила официальное приглашение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что инициатива является ключевым этапом в реализации масштабного плана Трампа из 20 пунктов, направленного на прекращение конфликта, обеспечение длительной стабильности и полное восстановление палестинского анклава.

По замыслу Белого дома торжественная церемония подписания документа должна состояться уже в этот четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным Bloomberg, в Совет мира приглашены следующие страны: Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Канада, Кипр, Египет, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Украина, Узбекистан и Вьетнам.

Отмечается, что не все страны подтвердили получение, и этот список не является исчерпывающим.

В частности, Франция отказалась присоединиться к новой инициативе. Официальный Париж стал первым среди крупных западных игроков, публично отклонивших приглашение. За это Трамп пригрозил Эммануэлю Макрону ввести 200% пошлину на французское шампанское и вина.

Несмотря на то, что срок полномочий Макрона истекает в следующем году, Трамп настроен скептически по отношению к политическому будущему французскому лидеру. Позже Трамп несколько смягчил тон, однако суть осталась неизменной: участие в Совете мира желательно, но отказ будет стоить Франции дорого.

О "Совете мира"

В прошлом году США вместе с другими странами-посредниками подписали соглашение по прекращению огня в Секторе Газа. И с тех пор шел первый этап 20-пунктного "мирного плана" президента США Дональда Трампа по прекращению огня в регионе и обмену пленными между сторонами.

Представленный Совет мира будет играть важную роль в выполнении 20 пунктов плана: обеспечивать стратегический надзор, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в процессе перехода Газа от конфликта к миру и развитию.

Напомним, Украина и США планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.