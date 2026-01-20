Трамп запросив Україну та ще 48 країн до "Ради миру" для Гази

Президент США Дональд Трамп офіційно запросив лідерів 49 провідних держав приєднатися до новоствореної “Ради миру" для Гази. Україна також отримала офіційне запрошення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що ініціатива є ключовим етапом у реалізації масштабного плану Трампа з 20 пунктів, спрямованого на припинення конфлікту, забезпечення тривалої стабільності та повну відбудову палестинського анклаву.

За задумом Білого дому, урочиста церемонія підписання документа має відбутися вже цього четверга на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За даними Bloomberg, до Ради миру запрошені такі країни: Албанія, Аргентина, Австралія, Австрія, Бахрейн, Білорусь, Бразилія, Канада, Кіпр, Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Парагвай, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Україна, Узбекистан та В’єтнам.

Зазнчається, що не всі країни підтвердили отримання, і цей список не є вичерпним.

Зокрема Франція відмовилася приєднатися до нової ініціативи. Офіційний Париж став першим серед великих західних гравців, хто публічно відхилив запрошення. За це Трамп пригрозив Еммануелю Макрону запровадити 200% мито на французьке шампанське та вина.

Попри те, що термін повноважень Макрона спливає наступного року, Трамп налаштований скептично щодо політичного майбутнього французького лідера. Пізніше Трамп дещо пом’якшив тон, проте суть залишилася незмінною: участь у Раді миру є бажаною, але відмова коштуватиме Франції дорого.

Про "Раду миру"

Минулого року США разом з іншими країнами-посередниками підписали угоду щодо припинення вогню в Секторі Гази. І з того часу тривав перший етап 20-пунктного "мирного плану" президента США Дональда Трампа з припинення вогню в регіоні та обміну полоненими між сторонами.

Представлена "Рада миру" відіграватиме важливу роль у виконанні 20 пунктів плану: забезпечуватиме стратегічний нагляд, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до миру та розвитку.

Нагадаємо,Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.