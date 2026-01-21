Запланована подія 2

Трамп зірвав підписання угоди на $800 млрд про повоєнне відновлення України

Підписання в Давосі масштабної угоди про післявоєнну відбудову України на $800 мільярдів, яку готували до Всесвітнього економічного форуму, скасували через конфлікт навколо Гренландії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Axios.

Зазначається, що криза навколо Гренландії зірвала плани використати форум у Давосі для досягнення порозуміння між США, Україною та Європою щодо питань гарантій безпеки та відновлення України.

Нагадаємо,Україна та США планували підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей. Але Зеленський залишився в Україні через кризу в енергетиці внаслідок російських атак.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче отримати контроль над Гренландією, тому європейські та українські чиновники змушені були змінювати порядок денний і фактично витіснили українське питання з переговорів у Давосі.

"Європейським чиновникам довелося викинути напрацьовані тези щодо України й терміново писати нові — про Гренландію", — розповів виданню український посадовець.

Український чиновник заявив, що підписання лідерами"плану процвітання" було скасовано.  У Білому домі це заперечили, стверджуючи, що конкретної дати підписання нібито і не існувало, а документ ще потребує доопрацювання.

При цьому у Давосі Трамп також оголосить про розширення мандата своєї "Ради миру". Дехто з союзників сприймає це як спробу створити альтернативу Раді Безпеки ООН — із єдиним правом вето в руках Трампа.

Трамп офіційно запросив лідерів 49 провідних держав приєднатися до новоствореної “Ради миру" для Гази. Україна також отримала офіційне запрошення.

Автор:
Світлана Манько