Карта боевых действий в Украине на 28 сентября 2026 года

Продолжается 1678-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8845 дронов-камикадзе и совершили 2918 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Гавриловская Слобода, Корчаковка, Писаревка, Яструбщина, Кореньок, Могрица, Товстодубово, Садки, Марьино и Пустогород. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Сумы, Хотинь и Свободная Слобода.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и четыре пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Бачевска, Горок и Волфиного.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Колесниковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Колодцев, Новоселовки, Заречного, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в районе населенного пункта Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Николайполья, Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 20 атак. Враг проявлял активность в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Доброполье, Свободного, Белицкого, Черниговки и Мирного.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Январское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Рождественской, Копанов, Егоровки и Мирного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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