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Втрати ворога станом на 28 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 630 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1647 добу повномасштабної війни становлять 1 483 780 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб;
- танків – 12 307 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.;
- артилерійських систем – 48 749 (+55) од.;
- РСЗВ – 2 067 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 593 (+3) од.;
- літаків – 440 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.;
- крилатих ракет – 5 060 (+8) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493) од.;
- спеціальної техніки – 4 604 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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