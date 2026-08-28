Втрати ворога станом на 28 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 630 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1647 добу повномасштабної війни становлять 1 483 780 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:

особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб;

танків – 12 307 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.;

артилерійських систем – 48 749 (+55) од.;

РСЗВ – 2 067 (+2) од.;

засобів ППО – 1 593 (+3) од.;

літаків – 440 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.;

крилатих ракет – 5 060 (+8) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493) од.;

спеціальної техніки – 4 604 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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