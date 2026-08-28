Жителей Херсона призывают выехать из города из-за разрушения ТЭЦ

Из-за поражения россиянами Херсонской ТЭЦ рассчитывать зимой на нее или другие объекты критической инфраструктуры уже невозможно – жителей города призвали, по возможности, уехать в более безопасные регионы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обращении к населению главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Он напомнил, что российские войска в очередной раз атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ.

"К сожалению, это уже не впервые. Но на этот раз объект получил очень серьезные разрушения. Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем", - констатировал Прокудин.

Он подчеркнул, что ситуация в Херсоне чрезвычайно сложная и город находится под постоянными атаками КАБов, ударных БПЛА, и FPV-дронов.

"Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а долгое время. И к этому нужно готовиться уже сейчас…", - подчеркнул чиновник.

По его словам, областная администрация вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и представителями правительства Украины уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Однако гражданским людям все же советуют покинуть город.

"В очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможности, родственники или друзья в более безопасных регионах - выезжайте!", - призвал глава ОВА.

Тем, кто самостоятельно решитесь на этот шаг, власти обещают помочь с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации выезда следует обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА или на правительственную горячую линию по вопросам эвакуации.

Напомним, 27 августа, в результате атаки КАБов, Херсонская ТЭЦ испытала критические разрушения - полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.