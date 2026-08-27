Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

52,15

51,95

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия ударила по ТЭЦ "Нафтогаза": все оборудование выведено из строя

атака
Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ/Нафтогаз

27 августа российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ группы "Нафтогаз". В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что по территории станции нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

В "Нафтогазе" сообщили, что ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

"Россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, обеспечивающему теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель — террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона", — заключил и. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Напомним, 26 августа российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ группы "Нафтогаз".

В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак.

В марте армия РФ нанесла артиллерийского удара по Херсонской ТЭЦ,   в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.

Также российские войска атаковали станцию дронами разных типов, в результате чего были зафиксированы значительные повреждения.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности