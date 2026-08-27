Россия ударила по ТЭЦ "Нафтогаза": все оборудование выведено из строя

27 августа российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ группы "Нафтогаз". В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что по территории станции нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

В "Нафтогазе" сообщили, что ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

"Россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, обеспечивающему теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель — террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона", — заключил и. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Напомним, 26 августа российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ группы "Нафтогаз".

В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак.

В марте армия РФ нанесла артиллерийского удара по Херсонской ТЭЦ, в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.

Также российские войска атаковали станцию дронами разных типов, в результате чего были зафиксированы значительные повреждения.