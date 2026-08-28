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Жителів Херсона закликають виїхати з міста через руйнування ТЕЦ

Олександр Прокудін
Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Через ураження росіянами Херсонської ТЕЦ розраховувати взимку на неї чи інші об’єкти критичної інфраструктури вже неможливо - жителів міста закликали, за можливості, виїхати у більш безпечні регіони України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні до населення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.  

Він нагадав, що російські війська вчергове атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ.

"На жаль, це вже не вперше. Але цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо", - констатував Прокудін. 

Він наголосив, що безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна і місто перебуває під постійними атаками КАБів, ударних БПЛА, та FPV-дронів. 

"Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз….", - підкреслив чиновник.

За його словами, обласна адміністрація разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та представниками уряду України вже працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Однак цивільним людям все ж таки радять покинути місто.

"Вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах - виїжджайте!",  - закликав очільник ОВА.

Тим, хто самостійно зважитеся на цей крок, влада обіцяє допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Для організації виїзду треба звернутися до контакт-центру Херсонської ОВА чи на  урядову гаряча лінія з питань евакуації.

Нагадаємо, 27 серпня, внаслідок атаки КАБів, Херсонська ТЕЦ зазнала критичних руйнувань - повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. 

Автор:
Світлана Манько

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