Visa та Mastercard провели перші транзакції в Сирії після скасування санкцій США

Міжнародні платіжні гіганти Visa та Mastercard здійснили свої перші карткові транзакції в Сирії. Цей крок став знаковою подією у відновленні підключення країни до світової фінансової системи, що відбулося через кілька днів після виключення Сирії зі списку держав-спонсорів тероризму США.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Катарська група QNB разом із Mastercard провели перший у світі наскрізний міжнародний платіж за допомогою картки в Сирії.

Окремо про успішне тестування реальної міжнародної транзакції в країні повідомила компанія Visa, яка реалізувала проєкт у партнерстві з ліванським Fransabank та сирійською фінтех-компанією Paymera.

За даними державного агентства Syrian Response, у тестуванні системи Visa особисто взяв участь президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Очільник держави розплатився карткою в ресторані в Старому місті Дамаска разом із головою Центрального банку Мохаммедом Сафватом Расланом.

Скасування ключових обмежень США

Запуск транзакцій відбувся одразу після того, як Вашингтон офіційно вилучив Сирію зі списку країн-спонсорів тероризму. Це обмеження, що діяло ще з 1979 року, залишалося головним юридичним бар'єром для міжнародних банків навіть після скасування ширшої програми санкцій.

Базові комплексні санкції США було скасовано в грудні минулого року після повалення режиму Башара Асада, проте точкові обмеження проти колишніх чиновників, наркоторговців та терористичних угруповань збереглися.

Збереження статусу країни-спонсора тероризму створювало високі ризики для світового бізнесу, тому його скасування назвали "останньою перешкодою" для відновлення інвестицій.

Як зазначає Центральний банк Сирії, технічна та регуляторна підготовка до відновлення роботи Visa та Mastercard тривала кілька місяців. Водночас рішення США суттєво покращило юридичне середовище для міжнародних фінансових компаній.

Попри перші успішні операції, сервіс поки що не охоплює всю країну. Центральний банк Сирії продовжує роботу над відновленням кореспондентських банківських відносин, однак наголошує, що повна реінтеграція вимагатиме часу для налаштування кібербезпеки, фінансового моніторингу та регуляторного нагляду.

Нагадаємо, уряд Сирії погодився різко скоротити імпорт російської нафти в обмін на повне зняття багаторічних обмежень. Відмова від нафти з РФ дозволить новій сирійській владі диверсифікувати постачання енергоресурсів та залучити інвестиції американських і європейських фірм.