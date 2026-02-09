У Європі шукають альтернативу Visa та Mastercard, щоб зменшити залежність від США

Європейський Союз має намір радикально зменшити залежність від американських платіжних гігантів, оскільки їхнє монопольне становище на ринку може стати інструментом геополітичного тиску у разі погіршення відносин із Вашингтоном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), станом на 2022 рік майже дві третини всіх карткових транзакцій у єврозоні проходили через мережі Visa та Mastercard. У 13 країнах блоку взагалі не існує національної альтернативи американським системам.

Чиновники та банкіри побоюються, що така глибока залежність робить Європу вразливою.

Виконавча директорка Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт наголошує: якщо трансатлантичні відносини погіршаться, платіжна інфраструктура може бути використана як важіль контролю або навіть "зброя".

Wero: європейська відповідь Apple Pay

Консорціум із 16 провідних банків (зокрема BNP Paribas та Deutsche Bank) вже перейшов до активних дій.

У 2024 році було запущено додаток Wero — цифрову альтернативу американським сервісам.

Наразі Wero має 48,5 мільйона користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині.

у Бельгії, Франції та Німеччині. До 2027 року планується розширення на онлайн-шопінг та оплату в офлайн-магазинах.

Цифрове євро проти Трампа

Паралельно ЄЦБ просуває проєкт цифрового євро. Це публічна ініціатива, покликана зміцнити валютний суверенітет ЄС. Проте всередині блоку немає єдності: деякі комерційні банки побоюються, що державна цифрова валюта підірве приватний сектор.

Проєкт, запуск якого намічено на 2029 рік, передбачає обов'язкове прийняття токенів усіма торговцями єврозони. За словами Аврори Лалюк, голови економкомітету Європарламенту, ця державна інфраструктура стане фундаментом для створення повноцінного європейського конкурента Visa та Mastercard.

Але Ваймерт попередила, що якщо геополітична напруженість загостриться, цифрове євро може з’явитися надто пізно.

"Проблема з цифровим євро полягає в тому, що воно з’явиться лише за кілька років. Можливо, вже після завершення терміну Дональда Трампа. Ми трохи вичерпали час", - наголосила вона.

Нагадаємо, ідея цифрової валюти для єврозони розглядається вже понад шість років. Торік міністри фінансів Європейського Союзу обговорювали створення власної системи платежів, яка стане альтернативою нинішнім американським гігантам Visa та Mastercard. ЄС намагається зменшити залежність від зовнішніх гравців у ключових сферах — енергетиці, фінансах та обороні.

Додамо, Європейський центральний банк ще в 2023 році запропонував дизайн для цифрової версії євро, реагуючи на швидкий розвиток високих технологій, які можуть вплинути на спосіб використання паперових грошей протягом наступних десятиліть.