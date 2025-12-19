Запланована подія 2

Visa та Mastercard погодилися виплатити $167,5 млн для врегулювання позову щодо комісій банкоматів

Visa та Mastercard
Платіжні системи Visa та Mastercard погодилися виплатити загалом 167,5 млн доларів США для врегулювання колективного антимонопольного позову, у якому їх звинувачують у змові з метою штучного завищення комісій за користування банкоматами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Запропоновану угоду подано 19 грудня до федерального окружного суду штату Вашингтон. Для набуття чинності вона має бути схвалена судом.

Відповідно до умов врегулювання, Visa внесе близько 88,8 млн доларів, а Mastercard — приблизно 78,7 млн доларів до компенсаційного фонду. Кошти можуть отримати мільйони користувачів банкоматів, з яких стягувалася невідшкодована комісія за зняття готівки в незалежних небанківських банкоматах починаючи з жовтня 2007 року.

Позов було подано ще у 2011 році. Позивачі стверджували, що правила Visa та Mastercard фактично забороняли незалежним операторам банкоматів встановлювати нижчі тарифи, що призводило до завищення комісій для споживачів. Компанії заперечують будь-які правопорушення.

Ця справа є однією з трьох пов’язаних антимонопольних позовів, які розглядаються у федеральному суді округу Колумбія. У 2024 році Visa та Mastercard вже погодилися виплатити 197,5 млн доларів для врегулювання схожих претензій від користувачів банкоматів, що перебували під управлінням банків. Раніше, у 2021 році, низка банків також погодилася виплатити 66 млн доларів у межах цього судового процесу.

Адвокати позивачів назвали досягнуту угоду «вагомим результатом з урахуванням ризиків подальшого судового розгляду» та повідомили про намір звернутися до суду з проханням компенсувати до 30% фонду врегулювання, або близько 50 млн доларів, як судові витрати.

Окремо зазначається, що проти Visa тривають й інші антимонопольні провадження, зокрема позов Міністерства юстиції США щодо нібито незаконного монополізування ринку дебетових карток. Компанія ці звинувачення відкидає.

Додамо, міністри фінансів Європейського Союзу мають намір запровадитицифрового євро, яка стане альтернативою нинішнім американським гігантам Visa та Mastercard.

Автор:
Тетяна Гойденко