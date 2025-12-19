Visa и Mastercard согласились выплатить $167,5 млн для урегулирования иска по комиссиям банкоматов

Платежные системы Visa и Mastercard согласились выплатить в общей сложности 167,5 млн. долларов США для урегулирования коллективного антимонопольного иска, в котором их обвиняют в сговоре с целью искусственного завышения комиссий за пользование банкоматами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Предложенное соглашение подано 19 декабря в федеральный окружной суд штата Вашингтон. Для вступления в силу оно должно быть одобрено судом.

Согласно условиям урегулирования, Visa внесет около 88,8 млн. долларов, а Mastercard — примерно 78,7 млн. долларов в компенсационный фонд. Денежные средства могут получить миллионы пользователей банкоматов, с которых взималась невозмещенная комиссия за снятие наличных в независимых небанковских банкоматах начиная с октября 2007 года.

Иск был подан еще в 2011 году. Истцы утверждали, что правила Visa и Mastercard фактически запрещали независимым операторам банкоматов устанавливать более низкие тарифы, что приводило к завышению комиссий для потребителей. Компании отрицают какие-либо правонарушения.

Это дело является одним из трех связанных антимонопольных исков, рассматриваемых в федеральном суде округа Колумбия. В 2024 году Visa и Mastercard уже согласились выплатить 197,5 млн. долларов для урегулирования схожих претензий от пользователей банкоматов, находившихся под управлением банков. Ранее, в 2021 году, ряд банков также согласился выплатить 66 млн долларов в рамках этого судебного процесса.

Адвокаты истцов назвали достигнутое соглашение «весомым результатом с учетом рисков дальнейшего судебного разбирательства» и сообщили о намерении обратиться в суд с просьбой компенсировать до 30% фонда урегулирования, или около 50 млн долларов, как судебные издержки.

Отдельно отмечается, что против Visa продолжаются и другие антимонопольные производства, в том числе иск Министерства юстиции США относительно якобы незаконной монополизации рынка дебетовых карт. Компания эти обвинения отвергает.

Добавим, министры финансов Европейского Союза намерены ввести цифровой евро, который станет альтернативой нынешним американским гигантам Visa и Mastercard.