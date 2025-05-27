Visa впервые обошла Mastercard по количеству карт в Украине

В первом квартале 2025 года оператор платежной системы Visa впервые за длительное время опередил Mastercard по общему количеству платежных карт в обращении в Украине. По состоянию на 1 апреля в обращении находилось 69,22 млн карт Visa, что на 5,62 млн (8,8%) больше, чем в начале года.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время количество карт Mastercard уменьшилось на 0,2 млн (0,3%) – до 67,75 млн.

Доля Visa на рынке составила 50,4%, тогда как Mastercard опустилась до 49,3%.

Однако по количеству активных карт (т.е. тех, которыми пользовались хотя бы раз в течение месяца) Mastercard пока еще сохраняет незначительное преимущество: 29,94 млн против 29,32 млн у Visa.

На рынке безналичных сделок Visa уже вышла вперед: еще в конце 2024 года компания обошла Mastercard по количеству и объему транзакций. В марте этого года Visa провела 409 млн сделок на сумму 198,0 млрд грн, тогда как Mastercard — 346 млн на 183,9 млрд грн. В то же время в сфере снятия наличных Mastercard остается лидером: 21 млн операций на 114,1 млрд грн против 17 млн на 90,9 млрд грн у Visa.

Существенную роль в перераспределении долей рынка сыграл переход клиентов monobank из Mastercard на Visa в конце 2024 года. Универсал Банк, обслуживающий monobank, зафиксировал в первом квартале 2025 года уменьшение количества активных карт на 0,6% – до 9,72 млн, однако общее количество карт в обращении выросло на 4,1% – до 24,18 млн.

В целом количество действующих платежных карт в Украине в январе-марте возросло на 4,1% (5,42 млн) – до 137,4 млн, из них активных – на 1,2% (0,71 млн) – до 59,4 млн. Лидером рынка остается государственный ПриватБанк, который увеличил количество карт до 38,1 млн. месте — Сбербанк, который за первый квартал прибавил 1,49 млн карт (до 19,22 млн) и нарастил количество активных до 8 млн.

Visa запустила в Украине технологии Tap to Add Card, которая позволяет легко добавлять карты к цифровым кошелькам, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.