Министры ЕС стремятся создать цифровое евро, независимое от Visa и Mastercard

Министры финансов Европейского Союза в пятницу на встрече в Копенгагене будут стремиться согласовать общую позицию по внедрению цифрового евро. Речь идет о создании собственной системы платежей, которая станет альтернативой нынешним американским гигантам Visa и Mastercard.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Идея цифровой валюты для еврозоны обсуждается уже более шести лет, однако в этом году дискуссии активизировались. ЕС пытается снизить зависимость от внешних игроков в ключевых сферах — энергетике, финансах и обороне.

Министр финансов Испании Карлос Куэрпо подчеркнул, что Европе нужно быстро продвигаться вперед в этой сфере. По его словам, цифровое евро является одним из ключевых направлений, где необходимо добиваться прогресса.

Несмотря на политическую поддержку, Европейский парламент до сих пор не принял необходимое законодательство, считая, что некоторые детали нуждаются в доработке. Европейский центральный банк надеется, что нормативная база может быть принята уже в первой половине следующего года.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил стратегическое значение цифровой валюты, которая позволит не полагаться на иностранные платежные схемы. По его словам, речь идет о создании общеевропейской системы, обеспечивающей независимость онлайн-платежей.

ЕЦБ представил концепцию цифрового евро как электронного кошелька, гарантированного центральным банком, который будет функционировать вне систем Visa, Mastercard и PayPal.

Некоторые европейские страны имеют свои национальные цифровые платежные решения, однако они не действуют во всем ЕС. Хотя Еврокомиссия еще в июне 2023 года представила законопроект о цифровом евро, его продвижение остается медленным.

Критики опасаются, что появление цифровой валюты может повлиять на доходы банков и создать угрозы финансовой стабильности, включая риск "цифровых паник" среди вкладчиков.

Даже при принятии законодательства ЕЦБ понадобится еще 2,5–3 года для практического запуска проекта. Домбровскис уточнил, что центральный банк создаст базовую инфраструктуру, а частный сектор обеспечит практические решения для пользователей.

Европейский центральный банк еще в 2023 году предложил дизайн для цифровой версии евро, реагируя на быстрое развитие высоких технологий, которые могут повлиять на способ использования бумажных денег в течение следующих десятилетий.