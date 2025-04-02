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Visa предлагает Apple $100 млн за эксклюзивное партнерство с Apple Card

Visa, Apple
Apple рассматривает несколько вариантов / Freepik

Visa предложила Apple 100 миллионов долларов, чтобы стать эксклюзивным платежным партнером Apple Card. Это часть жесткой борьбы между ведущими платежными сетями за право обслуживать популярную карту технологического гиганта.

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Об этом пишет Wall Street Journal.

Apple Card оказалась в центре финансовой гонки после того, как банк Goldman Sachs объявил о выходе из потребительского кредитования. В связи с этим крупные финансовые учреждения, в частности JPMorgan Chase и Synchrony Financial, соревнуются за возможность стать новым эмитентом карты.

В то же время, конкуренция развернулась и между платежными сетями. Visa и American Express пытаются вытеснить Mastercard, которая с 2019 года обслуживала Apple Card в партнерстве с Goldman Sachs.

Отмечается, что Goldman, изначально пытавшаяся расширить потребительский финансовый бизнес, пересмотрела свою стратегию в конце 2022 года из-за больших затрат на покрытие потенциального ущерба.

Сейчас Apple рассматривает несколько вариантов. Технологический гигант ведет переговоры с Barclays и Synchrony Financial по партнерству. Также Apple еще с прошлого года ведет переговоры JPMorgan Chase.

Теперь будущее Apple Card остается открытым.

В 2022 году Visa подала несколько заявок на торговую марку, связанную с криптовалютой.

Автор:
Татьяна Гойденко