Криптоплатформа Binance закрывает программу Binance Card

20 декабря известная криптоплатформа Binance прекращает поддержку криптокарты Binance Visa, выпущенной для Европейской экономической зоны (ЕЭС). Ранее Mastercard отказалась от сотрудничества с Binance по карточкам. Больше о том, почему криптоинвесторы остаются без криптокарт, Delo.ua рассказывает в статье "Binance Card исчезает. Смогут ли клиенты Binance проводить транзакции без известной криптокарты".

Средства клиентов не пострадают из-за завершения действия дебетовых карт Binance, уверяют в компании. Дело в том, что деньги пользователей не хранятся на карточках, они хранятся в аккаунтах криптоплатформы.

Учетные записи Binance остаются неизменными и будут продолжать работать в обычном режиме. транзакция может быть неудачной", – предупреждают читателей Delo.ua в пресс-службе компании.

Теперь вместо криптокарт население может использовать Binance Pay. Этот сервис можно найти, в частности, в приложении криптоплатформы.

Также в компании отметили, что с 7 ноября Binance начала сотрудничество с финтех проектом CardB, позволяющим выпускать и пополнять виртуальные криптовалютные карты.

Чтобы выпустить виртуальную криптовалютную карту пользователям, нужно:

иметь аккаунт Binance,

установить мобильное приложение CardB,

следовать дальнейшим инструкциям.

"Пополнять карту можно только через Binance Pay любой криптовалютой, которую поддерживает Binance. При этом конвертация в фиатную валюту осуществляется автоматически. Карта CardB удобна также тем, что ее можно добавить в Google Pay и Apple Pay", - обратили внимание в компании.

Почему Visa и Mastercard отказались от партнерства с Binance

Эксперты в комментариях Delo.ua объясняют, что Visa и Mastercard отказались от сотрудничества из-за серьезных регуляторных проблем криптоплатформы в США.

"В результате эти проблемы вылились в многомиллиардные штрафы. Так что для бывшего главы компании Чанпена Чжао все может закончиться не только персональным штрафом, но и заключением", - отмечает Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm.

По словам эксперта, на фоне проблем Binance в США банковский и карточный бизнес не хочет получить лишнюю "красную карту" и "точку контакта" с органами надзора. Поэтому Visa и Mastercard решили отказаться от поддержки криптокарт платформы.

"Такая реакция логична, поскольку банковский бизнес очень зарегулирован. В частности, для банков существует множество требований по идентификации клиентов и операций для предотвращения нелегальных финансовых операций и отмывания денег. Поэтому Visa и Mastercard просто не хотели вести совместные проекты с Binance, чтобы не получить дополнительные вопросы и потенциальные неприятности из-за подозрений в пособничестве в сомнительных финансовых операциях".

Больше о том, как закрытие программы Binance Card повлияет на крипторынок, читайте в статье Delo.ua "Binance Card исчезает. Смогут ли клиенты Binance проводить транзакции без известной криптокарты".