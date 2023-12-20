Криптоплатформа Binance закриває програму Binance Card

20 грудня відома криптоплатформа Binance припиняє підтримку криптокартки Binance Visa, що була випущена для Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Раніше Mastercard відмовилась від співробітництва з Binance по карткам. Більше про те, чому криптоінвестори залишається без криптокарток, Delo.ua розповідає у статті "Binance Card зникає. Чи зможуть клієнти Binance проводити транзакції без відомої криптокартки".

Кошти клієнтів не постраждають через завершення дії дебетових карток Binance, запевняють в компанії. Справа в тому, шо гроші користувачів не зберігаються на картках, вони зберігаються в облікових записах криптоплатформи.

"Облікові записи Binance залишаються незмінними та продовжуватимуть працювати у звичайному режимі. Картка перестане працювати 20 грудня 2023 року о 00:00 UTC. Якщо користувачі мають регулярні покупки та підписки, їм доведеться зареєструвати іншу картку, щоб замінити картку Binance. Якщо цього не зробити, транзакція може бути невдалою", - попереджають читачів Delo.ua в прес-службі компанії.

Тепер замість криптокарток, населення може використовувати Binance Pay. Цей сервіс можна знайти, зокрема, в додатку криптоплатформи.

Також в компанії відмітили, що з 7 листопада Binance розпочала співпрацю з фінтех проєктом CardB, що дозволяє випускати та поповнювати віртуальні криптовалютні картки.

Щоб випустити віртуальну криптовалютну картку користувачам потрібно:

мати обліковий запис Binance,

встановити мобільний додаток CardB,

дотримуватися подальших інструкцій.

"Поповнювати картку можна лише через Binance Pay будь-якою криптовалютою, яку підтримує Binance. При цьому конвертація у фіатну валюту здійснюється автоматично. Картка CardB зручна також тим, що її можна додати до Google Pay та Apple Pay", - звернули увагу в компанії.

Чому Visa та Mastercard відмовились від партнерства з Binance

Експерти у коментарях Delo.ua пояснюють, що Visa та Mastercard відмовились від співпраці через серйозні регуляторні проблеми криптоплатформи в США.

"В результаті ці проблеми вилилися в багатомільярдні штрафи. Тож для колишнього голови компанії Чанпена Чжао все може закінчитися не лише персональним штрафом, а й ув'язненням", - зазначає Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm.

За словами експерта, на фоні проблем Binance в США банківський та картковий бізнес не хоче отримати зайву "червону картку" і "точку контакту" з органами нагляду. Тому Visa та Mastercard вирішили відмовитися від підтримки криптокарток платформи.

"Така реакція логічна, оскільки банківський бізнес є дуже зарегульованим. Зокрема, для банків існує безліч вимог щодо ідентифікації клієнтів та операцій для запобігання нелегальним фінансовим операціям та відмиванню грошей. Тому Visa та Mastercard просто не хотіли вести спільні проєкти з Binance, щоб не отримати додаткові питання та потенційні неприємності через підозри у пособництві в сумнівних фінансових операціях".

Більше про те, як закриття програми Binance Card вплине на крипторинок, читайте у статті Delo.ua "Binance Card зникає. Чи зможуть клієнти Binance проводити транзакції без відомої криптокартки".