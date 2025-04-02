Visa пропонує Apple $100 млн за ексклюзивне партнерство з Apple Card

Visa запропонувала Apple 100 мільйонів доларів, щоб стати ексклюзивним платіжним партнером Apple Card. Це частина жорсткої боротьби між провідними платіжними мережами за право обслуговувати популярну картку технологічного гіганта.

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Про це пише Wall Street Journal.

Apple Card опинилася у центрі фінансових перегонів після того, як банк Goldman Sachs оголосив про вихід зі споживчого кредитування. У зв’язку з цим великі фінансові установи, зокрема JPMorgan Chase і Synchrony Financial, змагаються за можливість стати новим емітентом картки.

Водночас конкуренція розгорнулася і між платіжними мережами. Visa та American Express намагаються витіснити Mastercard, яка з 2019 року обслуговувала Apple Card у партнерстві з Goldman Sachs.

Зазначається, що Goldman, яка спочатку намагалася розширити споживчий фінансовий бізнес, переглянула свою стратегію наприкінці 2022 року через великі витрати на покриття потенційних збитків.

Зараз Apple розглядає кілька варіантів. Технологічний гігант веде переговори з Barclays та Synchrony Financial щодо партнерства. Також Apple ще з минулого року веде переговори є JPMorgan Chase.

Наразі майбутнє Apple Card залишається відкритим.

Додамо, у 2022 році Visa подала кілька заявок на торговельну марку, пов’язану з криптовалютою.