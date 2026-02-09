В Европе ищут альтернативу Visa и Mastercard, чтобы снизить зависимость от США

Европейский Союз намерен радикально снизить зависимость от американских платежных гигантов, поскольку их монопольное положение на рынке может стать инструментом геополитического давления в случае ухудшения отношений с Вашингтоном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), на 2022 год почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне проходили через сети Visa и Mastercard. В 13 странах блока вообще не существует национальной альтернативы американским системам.

Чиновники и банкиры опасаются, что такая глубокая зависимость делает Европу уязвимой.

Исполнительный директор Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт отмечает: если трансатлантические отношения ухудшатся, платежная инфраструктура может быть использована как рычаг контроля или даже "оружие".

Wero: европейский ответ Apple Pay

Консорциум из 16 ведущих банков (в частности, BNP Paribas и Deutsche Bank) уже перешел к активным действиям.

В 2024 году было запущено приложение Wero – цифровую альтернативу американским сервисам.

В настоящее время Wero имеет 48,5 миллионов пользователей в Бельгии, Франции и Германии.

в Бельгии, Франции и Германии. До 2027 года планируется расширение на онлайн-шоппинг и оплата в оффлайн-магазинах.

Цифровое евро против Трампа

Параллельно ЕЦБ продвигает проект цифрового евро. Это публичная инициатива, призванная укрепить валютный суверенитет ЕС. Однако внутри блока нет единства: некоторые коммерческие банки опасаются, что государственная цифровая валюта подорвет частный сектор.

Проект, запуск которого намечен на 2029 год, предусматривает обязательное принятие токенов всеми торговцами еврозоны. По словам Авроры Лалюк, главы экономкомитета Европарламента, эта государственная инфраструктура станет фундаментом для создания полноценного европейского конкурента Visa и Mastercard.

Но Ваймерт предупредила, что если геополитическая напряженность обострится, цифровое евро может появиться слишком поздно.

"Проблема с цифровым евро состоит в том, что оно появится всего через несколько лет. Возможно, уже по истечении срока Дональда Трампа. Мы немного исчерпали время", - подчеркнула она.

Напомним, идея цифровой валюты для еврозоны рассматривается уже более шести лет. В прошлом году министры финансов Европейского Союза обсуждали создание собственной системы платежей, которая станет альтернативой нынешним американским гигантам Visa и Mastercard. ЕС пытается снизить зависимость от внешних игроков в ключевых сферах — энергетике, финансах и обороне.

Европейский центральный банк еще в 2023 году предложил дизайн для цифровой версии евро, реагируя на быстрое развитие высоких технологий, которые могут повлиять на способ использования бумажных денег в течение следующих десятилетий.