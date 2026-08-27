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Потери врага по состоянию на 27 августа 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1646 сутки полномасштабной войны составляют 1 482 150 человек.

Потери России в войне на 27 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 482 150 (+1 400) человек;
  • танков – 12 304 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 237 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 48 694 (+53) ед;
  • РСЗО – 2 065 (+3) ед;
  • средств ПВО – 1590 (+2) ед;
  • самолетов – 440 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 404 (+17) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 483 367 (+1 762) ед;
  • крылатых ракет – 5 052 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140 248 (+494) ед;
  • специальной техники – 4 602 (+10) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 27 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбита/подавлена противокорабельная ракета Оникс,
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23,
  • 3 S8000 "Бандероль",
  • 222 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 27 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

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