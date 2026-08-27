Карта боевых действий в Украине на 27 августа 2026 года

Продолжается 1646-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 229 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 294 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 11 150 дронов-камикадзе и совершили 3288 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 47 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Винторовка, Кореньок, Кондратовка, Корчаковка, Кружок, Бачевск, Сопич, Атинское, Нескучное, Волфино, Бессалевка, Яструбщина Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, 10 пунктов управления БПЛА и три других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 10 боевых столкновений. В то же время агрессор совершил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Также противник нанес три авиаудара с применением шести КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Вильча, Лиман, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошло одно наступательное действие врага в направлении Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана и в сторону населенных пунктов Грековка и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районах населенных пунктов Озерное, Закотное, Кривая Лука и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили три наступательных действия в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новое Шахово и в сторону Николаяполья.

Тридцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Новый Донбасс, Мирное, Филиал, Новопавловка и в районах Удачного, Новоалександровки и Молодецкого.

На Александровском направлении враг совершил пять атак в сторону Поддубного и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Доброполье, Волшебное, Новоселовка и в районе Белогорья и Луговского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться в сторону населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Лукьяновское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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