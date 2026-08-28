Украинские дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России

Украинские беспилотники FP-1 поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания Fire Point, производящая эти БпЛА.

Речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие находится в Ярославле и работает с 1961 года. Его установленная мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

На заводе производят автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, а также смазки, битумы, сжиженные газы и другую продукцию.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что "в целях обеспечения безопасности" перекрыто движение транспорта на выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Кроме того, для ликвидации последствий атаки дронов детские сады в Ярославле закрыты для посещения.

Украинский телеграмм-каналы Exilenova+ публикует видео пожара, который, как утверждается, произошел на НПЗ в Ярославле после атаки дронов.

Напомним, российский Нижегородский нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово Нижегородской области, который является четвертым по мощности в России и вторым по производству бензина, приостановил переработку нефти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников 26 августа .

Завод НОРСИ принадлежит российской нефтяной компании "ЛУКойл". После его остановки теперь все основные российские НПЗ компании "ЛУКойл" выведены из строя .

Пермский НПЗ прекратил переработку после атаки 21 августа, а Волгоградский – еще 31 июля.



