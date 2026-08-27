Втрати ворога станом на 27 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1646 добу повномасштабної війни становлять 1 482 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб;

танків – 12 304 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.;

артилерійських систем – 48 694 (+53) од.;

РСЗВ – 2 065 (+3) од.;

засобів ППО – 1 590 (+2) од.;

літаків – 440 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.;

крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494) од.;

спеціальної техніки – 4 602 (+10) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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