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Втрати ворога станом на 27 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1646 добу повномасштабної війни становлять 1 482 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 304 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 48 694 (+53) од.;
  • РСЗВ – 2 065 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 590 (+2) од.;
  • літаків – 440 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.;
  • крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494) од.;
  • спеціальної техніки – 4 602 (+10) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 27 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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