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Втрати ворога станом на 27 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1646 добу повномасштабної війни становлять 1 482 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб;
- танків – 12 304 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од.;
- артилерійських систем – 48 694 (+53) од.;
- РСЗВ – 2 065 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 590 (+2) од.;
- літаків – 440 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од.;
- крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494) од.;
- спеціальної техніки – 4 602 (+10) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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