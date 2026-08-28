Курс валют на 28 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на двадцать пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.08.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,54 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,85 грн (-25 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,98 грн (-12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,39/ 44,89 Евро 51,64/ 52,30 Злотый 11,75/ 12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,15/44,75 51,35/ 52,30 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,70/52,50 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,42/44,85 51,50/52,37

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.