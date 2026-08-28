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Курс валют на 28 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на двадцать пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.08.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,54 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,85 грн (-25 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,98 грн (-12 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,39/ 44,89
|Евро
|51,64/ 52,30
|Злотый
|11,75/ 12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,15/44,75
|51,35/ 52,30
|11,75/ 12,20
|Ощадбанк
|44,35/ 44,85
|51,50/ 52,35
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,70/52,50
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,35/ 44,85
|51,50/ 52,35
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,42/44,85
|51,50/52,37
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.