Лідерство через кооперацію гравців ринку: як співпраця бізнесів може стати взаємовигідним рішенням для всіх сторін

На конференції Forbes AgriFood під час панельної дискусії “Programmatic M&A: ключ до лідерства на глобальних ринках продуктів харчування” директор “NEQSOL Holding Україна”, голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук поспілкувався із заступником голови правління МХП з M&A, головою наглядової ради фонду “MHP Food Invest” Дмитром Зозулею. Учасники конференції дискутували про кооперацію, залучення інвестицій та фінансування малих підприємств у межах співпраці з великим бізнесом. Наскільки легко це вдається такій великій компанії, як МХП, читайте у матеріалі.

Уже кілька років МХП активно трансформується в кулінарну компанію, має мету стати лідером у галузі продуктів харчування і вести Україну в цьому напрямі. Для досягнення цієї мети компанія інвестує не лише у власний розвиток, а й в інші українські бізнеси.

Інвестиції — це про партнерство, розширення системи та експансія на нові ринки і кулінарні проєкти на території України. Наша компанія відкрита для партнерства, адже ми розуміємо, що ринок їжі більший, ніж ринок курятини. Дмитро Зозуля заступник голови правління МХП з M&A, голова наглядової ради фонду “MHP Food Invest”

У компанії розуміють, що існує багато напрямів, які можна швидше й ефективніше опанувати у кооперації з іншими гравцями із галузі продуктів харчування, щоб зайняти лідерські позиції на глобальному ринку їжі.

“Усі ми знаємо, що люди споживають готову їжу, тому наша мета — закривати потреби споживача і бути до нього якомога ближчими. А наша M&A-стратегія розроблена для того, щоб пришвидшити цей шлях, вийти у нові канали дистрибуції, наприклад, через інвестування у ресторанні мережі тощо, та вийти у нові сегменти”, — ділиться Дмитро.

Заступник голови правління МХП з M&A, голова наглядової ради фонду “MHP Food Invest” Дмитр Зозуля. Фото: Forbes

Якщо говорити про бренди, то у МХП є “Наша Ряба”, “Бащинський” та інші відомі торговельні марки, але для багатьох може бути новиною, що МХП також виробляє піцу, фруктові та м’ясні чипси. Компанія вивчає потреби та поведінку споживача, а потім формує свою стратегію як органічного зростання, так і партнерств, злиття та поглинання.

Однак компанія МХП не є класичним інвестиційним фондом, а дивиться на ті можливості, які з’являються на ринку. Ці можливості проявляються двома шляхами, зокрема, коли інвестиційна команда МХП сама знаходить цікаві для себе бізнес-формати і коли підприємці самі звертаються до холдингу зі своїми пропозиціями.

“Якщо порахувати наші проєкти з чеком від $100 тис. до $30-40 млн і якщо з цих угод закриється десь 30%, то це буде $30-40 млн інвестицій M&A-підрозділу у розбудову кулінарної екосистеми”, — каже Зозуля.

Які підходи до партнерства у МХП

На думку Володимира Лавренчука, партнерство з іншими компаніями — це насамперед велика відповідальність, і треба мати багато часу та сил, щоб налагодити кооперацію з іншими компаніями. Тож він перейнявся питанням, як МХП вдається це робити.

Дмитро Зозуля у відповідь зазначив, що підходи МХП щодо партнерства та інвестицій у бізнес будуються на цінностях. Так само нівелювати ризики допомагає корпоративне управління та наглядові ради.

Директор “NEQSOL Holding Україна”, голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук та заступник голови правління МХП з M&A, голова наглядової ради фонду “MHP Food Invest” Дмитр Зозуля. Фото: Forbes

У ролі інвестора МХП діє як сервісна компанія – допомагає партнерам вирішувати проблеми, що заважають зростати. І не лише грошима, а й експертизою.

“МХП може допомогти, якщо бізнес сам цього попросить, наприклад, із кадрами, логістикою тощо, але не втручатись у процеси підприємства”, — додає Зозуля.

В інвестиційній діяльності компанії є три моделі співпраці:

Класичне поглинання з переданням контрольного пакета за згодою іншої сторони. Якщо бізнес-модель підприємця є не на 100% близькою до галузі, якою займається МХП, тоді холдинг може виступати міноритарним акціонером. МХП може бути венчурним інвестором, маючи 10-15% компанії-партнера.

МХП — інвестор, який грає по правилах. Наша компанія – результат ефективного підприємництва, тому ми віримо в силу підприємців. Вся наша модель побудови екосистеми через інвестиції будується на базовому принципі – ми не робимо роботу за підприємця й не навʼязуємо ринкову траєкторію. МХП – ментор, який супроводжує зростання і розвиток, пропонуючи інструменти для форсованого розширення. Дмитро Зозуля заступник голови правління МХП з M&A, голова наглядової ради фонду “MHP Food Invest”

Дмитро наголошує, що МХП залишається активним приватним інвестором, який готовий надавати ресурси іншим українським бізнесам: “Навіть коли глобальні компанії бояться, ми залишаємося внутрішнім інвестором, якого не лякають ризики. Бо ми вже вміємо працювати з цими ризиками і не готові чекати, коли закінчиться війна – нам важливо працювати й розвивати бізнес-середовище країни вже зараз. І для цього ми збираємо команду таких же сміливих і амбітних підприємців”.