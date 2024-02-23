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Лідерство через кооперацію гравців ринку: як співпраця бізнесів може стати взаємовигідним рішенням для всіх сторін
На конференції Forbes AgriFood під час панельної дискусії “Programmatic M&A: ключ до лідерства на глобальних ринках продуктів харчування” директор “NEQSOL Holding Україна”, голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук поспілкувався із заступником голови правління МХП з M&A, головою наглядової ради фонду “MHP Food Invest” Дмитром Зозулею. Учасники конференції дискутували про кооперацію, залучення інвестицій та фінансування малих підприємств у межах співпраці з великим бізнесом. Наскільки легко це вдається такій великій компанії, як МХП, читайте у матеріалі.
Уже кілька років МХП активно трансформується в кулінарну компанію, має мету стати лідером у галузі продуктів харчування і вести Україну в цьому напрямі. Для досягнення цієї мети компанія інвестує не лише у власний розвиток, а й в інші українські бізнеси.
У компанії розуміють, що існує багато напрямів, які можна швидше й ефективніше опанувати у кооперації з іншими гравцями із галузі продуктів харчування, щоб зайняти лідерські позиції на глобальному ринку їжі.
“Усі ми знаємо, що люди споживають готову їжу, тому наша мета — закривати потреби споживача і бути до нього якомога ближчими. А наша M&A-стратегія розроблена для того, щоб пришвидшити цей шлях, вийти у нові канали дистрибуції, наприклад, через інвестування у ресторанні мережі тощо, та вийти у нові сегменти”, — ділиться Дмитро.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Якщо говорити про бренди, то у МХП є “Наша Ряба”, “Бащинський” та інші відомі торговельні марки, але для багатьох може бути новиною, що МХП також виробляє піцу, фруктові та м’ясні чипси. Компанія вивчає потреби та поведінку споживача, а потім формує свою стратегію як органічного зростання, так і партнерств, злиття та поглинання.
Однак компанія МХП не є класичним інвестиційним фондом, а дивиться на ті можливості, які з’являються на ринку. Ці можливості проявляються двома шляхами, зокрема, коли інвестиційна команда МХП сама знаходить цікаві для себе бізнес-формати і коли підприємці самі звертаються до холдингу зі своїми пропозиціями.
“Якщо порахувати наші проєкти з чеком від $100 тис. до $30-40 млн і якщо з цих угод закриється десь 30%, то це буде $30-40 млн інвестицій M&A-підрозділу у розбудову кулінарної екосистеми”, — каже Зозуля.
Які підходи до партнерства у МХП
На думку Володимира Лавренчука, партнерство з іншими компаніями — це насамперед велика відповідальність, і треба мати багато часу та сил, щоб налагодити кооперацію з іншими компаніями. Тож він перейнявся питанням, як МХП вдається це робити.
Дмитро Зозуля у відповідь зазначив, що підходи МХП щодо партнерства та інвестицій у бізнес будуються на цінностях. Так само нівелювати ризики допомагає корпоративне управління та наглядові ради.
У ролі інвестора МХП діє як сервісна компанія – допомагає партнерам вирішувати проблеми, що заважають зростати. І не лише грошима, а й експертизою.
“МХП може допомогти, якщо бізнес сам цього попросить, наприклад, із кадрами, логістикою тощо, але не втручатись у процеси підприємства”, — додає Зозуля.
В інвестиційній діяльності компанії є три моделі співпраці:
- Класичне поглинання з переданням контрольного пакета за згодою іншої сторони.
- Якщо бізнес-модель підприємця є не на 100% близькою до галузі, якою займається МХП, тоді холдинг може виступати міноритарним акціонером.
- МХП може бути венчурним інвестором, маючи 10-15% компанії-партнера.
Дмитро наголошує, що МХП залишається активним приватним інвестором, який готовий надавати ресурси іншим українським бізнесам: “Навіть коли глобальні компанії бояться, ми залишаємося внутрішнім інвестором, якого не лякають ризики. Бо ми вже вміємо працювати з цими ризиками і не готові чекати, коли закінчиться війна – нам важливо працювати й розвивати бізнес-середовище країни вже зараз. І для цього ми збираємо команду таких же сміливих і амбітних підприємців”.