AgriFood и современная еда. С кем кооперируются ее производители, куда инвестируют и чего ждут от государства

Крупные производители пищевых продуктов самостоятельно развивают и продвигают новые рецептуры и форматы продукции, ждут от государства введения одинаковых правил игры для всего рынка и готовы инвестировать в agrifood-стартапы с готовыми идеями и бизнес-моделями. Рынок современной еды и подходов к ней велик, на нем есть место для кооперации и обмена опытом – для этого ключевые игроки пищевопрома организовали специальную отраслевую встречу New Food Summit. Delo.ua рассказывает об основных трендах, которые в ближайшее время будут формировать рынок agrifood.

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Область agrifood объединяет исследования, навыки и технологии, связанные с производством продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также ее переработкой, маркетингом, распространением и использованием. Сфера включает широкий спектр. Это растениеводство и животноводство, форматы и концепции общественного питания, переработка и безопасность пищевых продуктов, продовольственная безопасность и продвижение новых брендов.

С начала 2020-х в Украине продолжается активная трансформация компаний агропромышленного комплекса из сырьевых в производящие готовую пищевую продукцию с высокой добавленной стоимостью для внутреннего рынка и на экспорт. Это позволяет реализовать экономический потенциал страны и занять должное место среди влиятельных игроков на мировом рынке. Для этого у нее есть все предпосылки: развит аграрный и продовольственный секторы, большой IT-кластер и интеллектуальный потенциал для инноваций.

Какие у Украины точки роста для выхода на глобальный рынок еды?

Украинская пищевая и перерабатывающая отрасли в условиях полномасштабной войны с РФ должны трансформироваться вместе с изменениями условий в логистике, агросекторе и ведении бизнеса. Представители agrifood-отрасли должны сконцентрироваться на таких точках роста, в которых есть смысл масштабировать производство и ждать прибыли:

Расширение объемов агропереработки и пищевого производства в Украине. Внедрение инновационных технологий в агросекторе для наращивания объемов производства и уменьшения себестоимости с/х сырья. Развитие кооперации между фермерами. Создание инновационных пищевых продуктов: органического сельхозсырья, альтернативных белковых источников и т.п. Масштабирование экспортных возможностей. Внедрение и развитие цифровых технологий в пищевом производстве. Поддержание стартапов, инновационных и устойчивых экосистем в пищепроме.

Украина должна быть не просто мировым поставщиком аграрной продукции, по сути сырья, она должна занять свое место среди глобальных игроков рынка продуктов питания. Об этом заявил советник председателя правления МХП по M&A, председатель Наблюдательного совета фонда MHP Food Invest Дмитрий Зозуля.

“Для МХП agri-food-сектор – это точно смещение в сторону food. Люди не едят пшеницу, не едят кукурузу – люди едят еду: котлеты, хлеб пиццу и многие другие продукты. Наша миссия состоит в том, чтобы трансформироваться самим и быть примером для бизнесов в Украине: нужно производить продукты с высокой добавленной стоимостью. Украина должна быть не просто поставщиком аграрной продукции – она должна стать игроком глобального рынка продовольствия. Для этого украинские бизнесы должны создавать мощные экосистемы, направленные на то, чтобы действительно кормить людей", – добавил Зозуля.

Украина понимает безальтернативность идеи развития пищевой переработки для дальнейшего экспорта продукции с добавленной стоимостью, однако продолжает завозить значительные объемы еды из-за границы, уточняет заместитель министра экономики Надежда Бигун. Внутренний рынок Украины имеет достаточно большую емкость, и главный вопрос местного пищевопрома — использовали ли они все возможности обеспечить украинского потребителя, не отдавая внутренний рынок для импортируемой продукции. Она предлагает украинскому пищепрому договариваться с ритейлерами о приоритетности местной продукции на полках магазинов в Украине.

Заместитель министра экономики Надежда Бегун. Фото: IdeasFirst

Путь в Европу – это всегда увеличенная конкуренция

Многолетнее движение украинской экономики и общества к ЕС не осталось незамеченным со стороны европейских политиков, и в ноябре руководство Евросоюза рекомендовало начать процесс переговоров о евроинтеграции Украины и Молдовы. Хотя присоединение к европейской экономике связано с большим количеством реформ и может занять несколько лет, украинский бизнес уже сейчас готовится к переходу на европейское законодательство и стандарты.

Так что рано или поздно границы ЕС откроются для Украины, но они откроются в обоих направлениях. Из-за российской агрессии Украина может рассчитывать на определенные послабления относительно экспорта или соответствия евростандартам. Однако сразу после отмены военного положения она столкнется с подлинной конкуренцией с европейским бизнесом, причем не только на экспортных направлениях, но и на внутреннем рынке.

Украинские предприниматели должны уже сейчас к этому готовиться, есть даже конкретные направления, по которым нужно готовиться к конкуренции с европейским бизнесом. Для подготовки украинского бизнеса к новым вызовам можно:

максимально повышать операционную эффективность;

приспосабливать бизнес к требованиям европейского курса Green Deal, который будет внедряться до 2050 года;

наращивать использование альтернативных источников энергии и пытаться наращивать энергоэффективность своего производства;

быть готовым постепенно усложнять свою продукцию и вводить новые рецептуры, адаптируя продукцию к все более сложным потребностям потребителя;

адаптировать упаковку продукции и увеличивать сроки ее хранения согласно стандартам ЕС, которые существенно жестче украинских.

Советник председателя правления МХП по M&A, председатель Наблюдательного совета фонда MHP Food Invest Дмитрий Зозуля. Фото: IdeasFirst

Вопрос сертификации по европейским стандартам существует и он действительно может быть сложным для бизнеса, заметил Дмитрий Зозуля. Впрочем, компания МХП уже проделала этот путь. К примеру, внедрив производство систему управления безопасностью НАССР задолго до того, как это стало законодательным требованием в Украине. Также предприятия МХП по производству продуктов питания сертифицированы в соответствии с рядом международных стандартов, в частности BRCGS Food и GlobalG.AP, что важно для европейских рынков, а также производит продукцию с дополнительными требованиями — халяльную или кошерную.

В МХП не ожидали в этом вопросе помощи от государства, а развивали и нарабатывали свою экспертизу. За более чем два десятка лет работы компания как производитель продуктов питания построила многоуровневую структуру контроля качества и безопасности. Сейчас мы уже делимся этой экспертизой с бизнесами, работающими вместе с МХП, чтобы быть уверенными – причастные к нам компании действительно дают качественные продукты на рынок. Дмитрий Зозуля Председатель Наблюдательного совета фонда MHP Food Invest

Если говорить о роли государства в поддержании отрасли, то ее основная задача – имплементировать в законодательство общеобязательные нормы и стандарты качества, а также следить за их соблюдением всеми участниками рынка. Теперь, когда правила игры выполняют не все, легальный бизнес находится в более сложных условиях, поскольку несет дополнительные расходы на сертификацию и контроль качества в отличие от "серого" производства.

Кто будет инвестировать в agrifood – украинский или зарубежный бизнес?

У бизнеса и правительства много планов по восстановлению Украины после победы, в частности за счет западных инвестиций. Пищепром должен несколько скептически относиться к таким планам, поскольку восстанавливаться с помощью иностранных инвестиций, прежде всего, будут инфраструктурные объекты. Поэтому украинский бизнес должен присматриваться к грантовым программам от украинского правительства и международных организаций, большинство из которых уже успешно действуют. Для этого потенциальный получатель должен соответствовать критериям прозрачности и добродетели и иметь определенные свободные средства для оформления стратегии своего развития и проекта запроса на грантовую помощь.

Критерии не слишком легки для выполнения, сложно оформить все, что необходимо для получения международного гранта. Но если компания даже не может разработать проект для привлечения грантовых средств, как она сможет работать с будущим инвестором? Надо уже сейчас готовиться к прозрачному сотрудничеству с потенциальными инвесторами", - говорит предприниматель, основатель компании Volia Agri-Food Park Борис Шестопалов.

Отраслевая встреча New Food Summit. Фото: IdeasFirst

По словам коммерческого директора "Астарты", украинский agrifood не обязательно должен ориентироваться на иностранного инвестора, ведь крупный украинский бизнес также развивает вокруг себя предпринимательскую экосистему, вкладываясь в смежные и перспективные отрасли.

МХП может существенно помочь развивающимся бизнесам, добавляет Дмитрий Зозуля. Компания инвестирует в компании кулинарного направления, в которых уже есть определенный продукт, технология или зарекомендовавшая себя бизнес-модель. Следует отметить, что речь идет не только о финансировании, но и о привлечении экспертизы МХП для усиления различных составляющих партнерского бизнеса: от продаж или закупок до логистики или экспорта. Также одной из задач МХП является выведение причастных к ней компаний в цивилизованную плоскость. Они должны быть прозрачны, их мощности должны быть сертифицированы, в них должно быть введено корпоративное управление. Тогда эти компании могут и развиваться, и привлекать инвестиции или кредитное финансирование из-за рубежа.

"МХП является большим сундуком с ресурсами. Мы разбираемся в индустриализации, у нас классный HR, качественно построены логистика и закупки. И когда мы начинаем сотрудничество с другой компанией, то передаем ей эту экспертизу в том виде, в каком она будет полезна. Так мы помогаем расти не только за счет денег, но и за счет синергии на операционном уровне", - уточняет Дмитрий Зозуля.

Привлечение инвестиций – один из вариантов роста для украинского бизнеса. Важно помнить, что западные инвесторы, например, помимо прочих показателей, всегда смотрят на стандарты управления компанией: есть ли наблюдательный совет или внедрено корпоративное управление, по каким принципам принимаются стратегические решения. И, чтобы успешно привлекать зарубежные инвестиции после победы, украинским бизнесам нужно готовиться к этому уже сейчас.